Prográmese este viernes de Feria de las Flores: final del Festival Nacional de la Trova y más

Prográmese para los últimos días de la Feria de las Flores: este viernes Medellín vibrará con el Final del Festival Nacional de la Trova. También se contará con tablados musicales en los barrios Santa Cruz y en Robledo.

Este viernes, Medellín continúa celebrando su tradicional Feria de las Flores con una variada agenda cultural que abarca desde tablados populares hasta el emblemático festival de la trova.

Entre los eventos destacados del día se encuentran los tablados musicales en los barrios Santa Cruz y Robledo. En la Cancha La Frontera (Santa Cruz), desde las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., se presentarán artistas como el Combo de las Estrellas, Chelo Ramírez y Pepe Guerrero. Por su parte, Robledo recibirá al Grupo Caneo, Luis Miguel Fuentes, los Hermanos Aicardi y Risa Loca, en un tablado que irá de 7:00 p.m. a 12:00 de la noche.

Uno de los momentos más esperados de la feria es la final del Festival Nacional de la Trova, que se llevará a cabo en la Plaza Gardel. A partir de las 6:00 p.m., el escenario se llenará de humor y talento con Lokillo y JP, Alex Martínez y agrupaciones como Colombia Canta y Encanta, en un espectáculo que se extenderá hasta la 1:00 a.m.

El director del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, William Giraldo, mencionó quienes son los ocho clasificados para esta gran final.

"Ya tenemos los ocho clasificados para la gran final. Tenemos a José Camargo, Gallinazo, Yanka, Juan José, Matraca, Cacao, Guacuco y Cartucho. Ocho grandes trovadores que lo dieron todo y que van a definir cuál será el próximo Rey Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín", indicó el director.

Finalmente, para quienes prefieren el arte urbano, el evento “Caiga Pues Calle de los Artistas” en el Parque Lleras ofrecerá una experiencia cultural abierta entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m. Además, los espacios de la Plaza de Flores en Ciudad del Río y el Aeroparque Juan Pablo II estarán activos de 4:00 p.m. a 12:00 de la noche, con actividades para todas las edades.