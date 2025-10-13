Recuperan tres cuerpos en fosas ubicadas en obra vial en San Francisco, Antioquia

Durante el desarrollo de una obra vial en un sector boscoso, en la cima de una montaña, un grupo de obreros hallaron una bota que contenía estructuras óseas, por lo que dieron aviso a la alcaldía del municipio de San Francisco que, a su vez, contactó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Según detalló la entidad, un equipo forense inició el proceso de prospección que permitió excavar una fosa individual en la que fue recuperado un cuerpo inhumado. Allí, a inicios de la década del 2000, el cual estaba esqueletizado con prendas y otros elementos asociados.

Adicionalmente, los profesionales de la UBPD detectaron una anomalía del terreno, ubicada a cinco metros del hallazgo inicial, donde hallaron otra bota, por lo que decidieron ampliar el polígono de búsqueda.

Andrea Romero, antropóloga líder de la Regional Noroccidente, destacó la importancia del aporte de información por parte de la comunidad, "justamente, a partir de este hallazgo fortuito, queremos hacer una invitación a todas las personas trabajan en la tierra, el campo, agricultores, mineros, y que tal vez en sus ejercicios cotidianos pueden tener algún tipo de hallazgo, de estructuras óseas que puedan parecer humanas, a que se comuniquen con nosotros".



En este segundo sitio de intervención, el equipo forense se encontró con una fosa común en la que fueron recuperados dos cuerpos, también esqueletizados con prendas y elementos asociados, entre ellos un carné estudiantil que ayudó a orientar la identidad de uno de los cuerpos.

Este correspondería a una persona dada por desaparecida en la ciudad de Medellín, ubicada a 101 kilómetros del municipio de San Francisco.

Con esta identidad orientada, la Unidad de Búsqueda contactó a los parientes de esta persona, quienes aportaron la muestra de ADN para que el Instituto Nacional de Medicina Legal avance en el proceso de identificación del cuerpo.