Hallaron 22 cuerpos en fosas en Nariño: ¿paz total con disidencias está funcionando?

Carlos Erazo, coordinador de la delegación del Gobierno nacional en la mesa para la construcción de paz territorial en Nariño, con Comuneros del Sur, compartió información detallada sobre los avances de un proceso que es considerado "el que más avances y más posibilidades tiene dentro de todos los de diálogo que está adelantando”.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, manifestó que, a pesar de las complejidades que han caracterizado la paz total, el proceso con Comuneros del Sur ha marcado hitos significativos. Al evaluar el estado de las negociaciones, el coordinador Erazo declaró “van en la mitad del proceso”.

Aseveró que este dicho proceso está fundamentalmente soportado en tres grandes acciones: El desescalamiento de la violencia, la transformación territorial y el tránsito de Comuneros hacia la vida ciudadana.



Logros concretos: desaparición y desminado humanitario

Uno de los logros más tangibles es el trabajo realizado en la búsqueda de desaparecidos. En el marco de acuerdos suscritos, líderes de la Unidad de Personas Desaparecidas, Medicina Legal y un grupo de buscadores de Comuneros del Sur han logrado la exhumación de los cuerpos de 22 personas que fueron desaparecidas en ese conflicto.

Estas exhumaciones ocurrieron específicamente en los municipios de Samaniego, Santa Cruz de Huachav y Cumbal.



Adicionalmente, el grupo ha demostrado compromisos en la dejación de material explosivo y la participación en el desminado. Dijo que, a comienzos de abril, los Comuneros hicieron entrega de un poco más de una tonelada de material explosivo, la cual fue destruida posteriormente por el Ejército Nacional.

En cuanto al desminado, Comuneros del Sur tiene presencia en 10 municipios del departamento de Nariño y se ha avanzado en un proceso de desminado humanitario en gran parte de la región, de acuerdo con Erazo.

Actualmente, se está trabajando para la ubicación de una zona de ubicación temporal en el municipio de Mayama. En este sitio, los integrantes de Comuneros del Sur "comenzarán a localizarse de una forma ordenada y progresiva para su preparación para el tránsito a la vía civil".

Respecto a la reglamentación de esta zona, Erazo indicó que están definiendo los protocolos bajo la Ley 2272, incluyendo el protocolo de funcionamiento, el de ingreso a la ZUT, y el protocolo de “tenencia hasta la dejación final de las armas”.

Además, para garantizar el éxito del tránsito a la vida civil, "está en curso en el Congreso de la República un proyecto de ley que abre el marco jurídico para garantizar que este proceso se pueda culminar de una forma real".

En ese sentido, el coordinador Erazo fue claro al describir la naturaleza del grupo con el que se dialoga: “Nosotros estamos negociando con una organización que está al margen de la ley, que desarrolla actividades económicas ilegales y que tiene un control en el territorio con comunidades a través de la fuerza de las armas”.

Los avances en el desescalamiento de violencias también incluyen un "proceso de sustitución de las economías ilegales", liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y la búsqueda por formalizar la "ilegal del oro, que es el caldo de cultivo, fuente, financiación de todos los ilegales y de todas las violencias que hay en el territorio".