Rescataron a ciudadano alemán secuestrado en Medellín: exigieron 5.000 euros a su familia

Ciudadano alemán fue rescatado por las autoridades en Medellín luego de irse con dos trabajadoras sexuales con las que pactó un encuentro en El Poblado. Junto con otras tres personas involucradas, le pedían a su familia 5.000 euros para dejarlo en libertad

Tres días de estadía en la capital antioqueña llevaba Lino, un bartender de 19 años de edad originario de Alemania, quien fue atraído por una menor de edad en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

Según revelaron las autoridades, el extranjero luego de ello acordó un encuentro sexual con dos mujeres adultas que tendrían conexión con la adolescente, tras lo cual se desplazaron hasta una residencia del barrio Prado Centro, donde fue secuestrado durante 36 horas, mientras que los captores pedían a su familia una cuantiosa suma de dinero: unos 5.000 euros para dejarlo en libertad, de los cuales alcanzaron a recibir 3.000.

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que el joven fue despojado de sus pertenencias avaluadas en más de 2 mil euros, por lo que fueron capturadas seis personas y la menor de edad fue aprehendida.



"Su familia tomó contacto a través de la embajada de Alemania. Esto llevó a la captura de cinco mayores de edad y la aprehensión de una menor de edad, los cuales fueron judicializados por los delitos de secuestro agravado, hurto calificado y agravado, y utilización de menores en comisión de delitos", indicó Rodríguez.

Frente al estado de salud del extranjero, el secretario de Seguridad Manuel Villa aseguró que sí ingirió drogas, pero se está verificando si lo hizo por voluntad propia o coaccionado por esta estructura delincuencial.

Capturados por secuestro de alemán en Medellín- Foto: Meval.

"Esta persona fue rescatado en un estado óptimo de salud, efectivamente se pudo constatar que había consumido algunas sustancias, eso hace parte de la verificación, si fue consumo por voluntad propia o si fue proporcionado de alguna manera, pero su estado de salud en su integralidad era óptimo", aseguró.

La Policía confirmó que los ahora capturados intentaron realizar una segunda exigencia por el mismo valor, pero a través de la embajada de Alemania en Colombia fueron alertados funcionarios del Gaula Metropolitana, quienes de inmediato desplegaron la recolección de los elementos materiales probatorios que les permitió ubicar el lugar exacto donde tendrían retenida esta persona.

Por lo pronto, las autoridades también indicaron que es posible que de confirmarse que el extranjero vino con la intención de contratar servicios sexuales o explotar sexualmente a menores de edad en la ciudad, este podría quedar reseñado en la denominada alerta Medellín para impedir su ingreso en una próxima ocasión, pero esto es materia de investigación.