En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescataron a ciudadano alemán secuestrado en Medellín: exigieron 5.000 euros a su familia

Rescataron a ciudadano alemán secuestrado en Medellín: exigieron 5.000 euros a su familia

Cinco adultos capturados y una menor de edad aprehendida dejó el operativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en una residencia del barrio Prado Centro.

Capturados por secuestrar a un alemán en Medellín
Capturados por secuestrar a un alemán en Medellín
Foto: Meval
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Ciudadano alemán fue rescatado por las autoridades en Medellín luego de irse con dos trabajadoras sexuales con las que pactó un encuentro en El Poblado. Junto con otras tres personas involucradas, le pedían a su familia 5.000 euros para dejarlo en libertad

Tres días de estadía en la capital antioqueña llevaba Lino, un bartender de 19 años de edad originario de Alemania, quien fue atraído por una menor de edad en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

Según revelaron las autoridades, el extranjero luego de ello acordó un encuentro sexual con dos mujeres adultas que tendrían conexión con la adolescente, tras lo cual se desplazaron hasta una residencia del barrio Prado Centro, donde fue secuestrado durante 36 horas, mientras que los captores pedían a su familia una cuantiosa suma de dinero: unos 5.000 euros para dejarlo en libertad, de los cuales alcanzaron a recibir 3.000.

El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que el joven fue despojado de sus pertenencias avaluadas en más de 2 mil euros, por lo que fueron capturadas seis personas y la menor de edad fue aprehendida.

"Su familia tomó contacto a través de la embajada de Alemania. Esto llevó a la captura de cinco mayores de edad y la aprehensión de una menor de edad, los cuales fueron judicializados por los delitos de secuestro agravado, hurto calificado y agravado, y utilización de menores en comisión de delitos", indicó Rodríguez.

Frente al estado de salud del extranjero, el secretario de Seguridad Manuel Villa aseguró que sí ingirió drogas, pero se está verificando si lo hizo por voluntad propia o coaccionado por esta estructura delincuencial.

capturados-por-secuestro-de-aleman-en-medellin.jpg
Capturados por secuestro de alemán en Medellín-
Foto: Meval.

"Esta persona fue rescatado en un estado óptimo de salud, efectivamente se pudo constatar que había consumido algunas sustancias, eso hace parte de la verificación, si fue consumo por voluntad propia o si fue proporcionado de alguna manera, pero su estado de salud en su integralidad era óptimo", aseguró.

Lea también:

  1. Extranjero expulsado de Colombia.jpg
    Migración Colombia
    Antioquia

    Extranjero responsable de robo en Las Vegas fue ubicado en Medellín y expulsado del país

  2. Prisión por asesinar a dos extranjeros en Medellín.jpg
    Fiscalía General de la Nación
    Antioquia

    Responsables de asesinar a dos extranjeros en Medellín pagarán más de 20 años de cárcel

Publicidad

La Policía confirmó que los ahora capturados intentaron realizar una segunda exigencia por el mismo valor, pero a través de la embajada de Alemania en Colombia fueron alertados funcionarios del Gaula Metropolitana, quienes de inmediato desplegaron la recolección de los elementos materiales probatorios que les permitió ubicar el lugar exacto donde tendrían retenida esta persona.

Por lo pronto, las autoridades también indicaron que es posible que de confirmarse que el extranjero vino con la intención de contratar servicios sexuales o explotar sexualmente a menores de edad en la ciudad, este podría quedar reseñado en la denominada alerta Medellín para impedir su ingreso en una próxima ocasión, pero esto es materia de investigación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Visa para extranjeros

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad