Rifirrafe entre influencer Lalis y concejal Andrés Rodríguez por llamarla "guerrillera"

Por llamarla guerrillera, la influencer Lalis denunció ante la Fiscalía al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez y a David Toledo Ospina, candidato del Centro Democrático a la Cámara. La denunciante, también candidata, les pidió a ambos políticos retractarse públicamente

De nuevo el concejal de la ciudad, Andrés Rodríguez, es protagonista de una polémica por el uso como emblema del bate que lo hizo “famoso” en 2025, durante una manifestación propalestina en Medellín. Esta vez, por un video en el que saliendo con este mismo elemento llamó guerrillera a Laura Daniela Beltrán ‘Lalis’, en respuesta a unas declaraciones de la también influenciadora en una entrevista, en las que habla del paramilitarismo en el país.

“Ella dice que porque los ve con unos palos, a nosotros con unos bates estamos formando grupos paramilitares, ¿viste? Entonces que ella no fue una de las que acusó los ánimos que valían para destruir la ciudad. Y el problema es que eso ya está aprobado que fue el ELN, ya con capturados y documentados. ¿Y el azar? Entonces sos guerrillera. Pues sí, debe ser guerrillera entonces”, aseguró.

La candidata a la Cámara por Bogotá anunció que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en contra del concejal y de quien lo acompañaba en el video, David Toledo Ospina, candidato a la Cámara del Centro Democrático, pues en este aseguraron que Lalis tiene alianzas con grupos criminales como el ELN o las Farc.



“Estas personas, de manera irresponsable y peligrosa, el pasado 24 de enero en un video aseguraron que tengo alianzas con grupos criminales con el ELN o las FARC. En un país como Colombia no se puede señalar falsamente a una líder social, a una candidata, a una mujer y a cualquier persona a pertenecer a un grupo armado. Estas acusaciones no solo dañan mi buen nombre, sino que alimentan discursos de odio que históricamente nos han cobrado vidas”, agregó.

Ante la situación, Beltrán les solicitó a Toledo y Rodríguez retractarse públicamente y así mismo le pidió a las autoridades competentes investigar y sancionar estas conductas.

“No voy a permitir que se ponga en riesgo mi seguridad ni la de mi equipo con mentiras”, insistió.

Rodríguez ha sido cuestionado en varias ocasiones por el uso no solo del bate en el mes de octubre durante una protesta en El Poblado, sino porque presuntamente en ese año contrató a un escolta bajo el cargo de gestor comunitario, hechos en los que, incluso, fue radicada una queja ante la Procuraduría y admitida una demanda de pérdida de investidura por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.

