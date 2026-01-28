En vivo
Rifirrafe entre influencer Lalis y concejal Andrés Rodríguez por llamarla "guerrillera"

Rifirrafe entre influencer Lalis y concejal Andrés Rodríguez por llamarla "guerrillera"

La denunciante, candidata por el Centro Democrático, les pidió a Andrés Rodríguez , conocido por usar un bate durante manifestación en Medellín y a David Toledo Ospina, retractarse públicamente.

