"Si Escobar viviera, este Gobierno lo hubiera nombrado gestor de paz": gob. de Antioquia

Rechazo desde los gobiernos de Medellín y Antioquia por el nombramiento de exjefes paramilitares como gestores de paz . El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que, "si Pablo Escobar viviera, este Gobierno también lo hubiera nombrado gestor de paz".

Críticas al Gobierno sobre gestores de paz

Luego de conocerse la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro , donde designó como gestores de paz a 18 exjefes de las autodefensas. En la lista aparece Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de 'Don Berna', también Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40' y Hebert Veloza, conocido como 'HH', las críticas no se hicieron esperar desde Antioquia, donde algunos de ellos tuvieron su actuar delictivo, a pesar que el Alto Comisionado de paz Otty Patiño señalara en Blu Radio que"no hay 'caramelos' para los exparamilitares nombrados gestores de paz".

El primero en hacerlo fue el gobernador Andrés Julián Rendón, que cuestionó que el Gobierno nacional que la paz se consolida contemporizando con el crimen, dando segundas oportunidades a quienes no respetan la ley y que ninguno de los llamados gestores de paz , repararon a las víctimas y por el contrario le hicieron "conejo".

“Se le viene a uno a la mente lo que fueron las épocas aciagas de Pablo Escobar y yo estoy seguro, que si Pablo Escobar viviera, este gobierno también lo hubiera nombrado gestor de paz ”, recalcó el mandatario seccional.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro "está abusando de esa figura llamada paz total”, para premiar a los delincuentes, donde, según él, se le está entregando el país a los peores criminales.

“Aquí no basta si no ser el peor delincuente para que el Gobierno nacional lo considere un gestor de paz, sabiendo que son los que hacen la guerra. En mi concepto llegó el momento de que el país se ponga serio y de que a los criminales se les trate como tal y no como gestores de paz. Ese concepto de gestor de paz es una licencia y eso no puede pasar en el país”, recalcó.

Tanto el alcalde Federico Gutiérrez , como el gobernador Andrés Julián Rendón, señalaron que, con este tipo de decisiones, están maniatando a la Fuerza Pública, por lo que insisten en que se debe mostrar resultados de los llamados procesos de paz con grupos armados ilegales.

Esta designación se da después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que iba a revisar el proceso de paz que se desarrolló durante el Gobierno Uribe con las Autodefensas.