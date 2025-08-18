Tensión en el Suroeste tras combates en zona rural entre Pueblorrico y Andes, Antioquia

Una tensa situación se sigue registrando en el Suroeste de Antioquia a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados. Una de las zonas perjudicadas, según informó la ONG Corpades, es la vereda El Barcino, en límites entre los municipios de Andes y Pueblorrico.

Si bien desde ese municipio, la Alcaldía indicó que alteraciones al orden público en zona rural son materia de investigación, admitieron que en los últimos meses los hechos violentos han sido recurrentes.

Germán Vélez, alcalde de esta localidad, le indicó a Blu Radio que trabajan constantemente con el Ejército y la Policía para hacer frente a estas amenazas y recuperar la tranquilidad en poblaciones víctimas de hostigamientos, atentados sicariales y hasta confinamientos.

"En estos días se han ido presentando cierta presencia de grupos al margen de la ley, pero gracias a la presencia de las autoridades de ejército y policía, se ha venido mejorando en la región. Hemos venido trabajando para que se genere tranquilidad y vuelva la paz que tanto necesitamos. Esperamos que la Fuerza Pública retome nuevamente la tranquilidad en los territorios", indicó Vélez.

Desde la Alcaldía de Andes manifestaron que confían en el actuar de la Fuerza Pública, para que de esta manera se regrese la tranquilidad y la paz a los campesinos y comerciantes que se han visto perjudicados por la presencia de estos grupos armados que desde el mes de enero han ido en incremento.

Es de anotar que la situación se ha vuelto más tensa pues recientemente en un operativo conjunto de Policía y la Fiscalía en el municipio de Andes fue abatido alias ‘Cedral’, cabecilla del Clan del Golfo que delinquía en el Suroeste antioqueño, señalado de ser el responsable de atentados contra la Fuerza Pública, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales y personas reincorporadas de las FARC. Durante esta acción también fueron abatidos dos hombres de su confianza: alias ‘Pipe’, jefe de sicarios y alias ‘Peruano’.