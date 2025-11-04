Un hombre muerto y cuatro viviendas afectadas dejó incendio en el occidente de Medellín

Una persona murió y otra resultó herida en medio de un incendio estructural que se registró en la madrugada de este lunes en barrio Olaya Herrera, comuna 7 de Medellín.

La víctima fatal fue identificada como Óscar, un hombre de aproximadamente 55 años que quedó atrapado dentro de su vivienda cuando las llamas se extendieron rápidamente y parte de la estructura colapsó.

Otra persona que intentó rescatarlo sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro y fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

De acuerdo con el reporte entregado por Carlos Quintero, director del DAGRD, la emergencia fue atendida hacia las 3:00 a.m. de este 4 de noviembre en la carrera 102 con calle 58, donde las llamas comprometieron cuatro viviendas.



Hasta el lugar llego una máquina de bomberos con cuatro tripulantes y un comandante, quienes lograron controlar rápidamente el fuego y evitar su propagación a más estructuras.

El DAGRD realiza la revisión estructural de las viviendas afectadas y el acompañamiento a las familias damnificadas.

Las autoridades informaron que aún se desconocen las causas que originaron la conflagración, la cual está siendo investigada.