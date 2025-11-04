En vivo
Un hombre muerto y cuatro viviendas afectadas dejó incendio en el occidente de Medellín

Un hombre muerto y cuatro viviendas afectadas dejó incendio en el occidente de Medellín

La emergencia se registró en el barrio Olaya Herrera donde una personas también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

