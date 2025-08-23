UNGRD anunció recursos para Condoto y obras en reasentamiento de Boraudó con 300 viviendas

Una asignación de 30.000 millones de pesos en recursos para la construcción de viviendas para los afectados para la temporada invernal, tras dos años de esta promesa, es lo que anunció la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante la visita del director Carlos Carrillo a los municipios de Lloró y Condoto, Chocó.

Para el caso de Lloró, allí el Gobierno nacional anunció una hoja de ruta para la reactivación del reasentamiento del corregimiento Boraudo, mientras que esta entidad de gestión del riesgo destinará los mencionados recursos, el Ministerio de Vivienda realizará un peritaje técnico; la Alcaldía adelantará el estudio de la PTAR; y, posteriormente, se suscribirá un convenio con las comunidades para la construcción de las nuevas viviendas.

"Un proyecto de 300 viviendas en donde el contratista incumplió. Esto es un convenio con el Ministerio de Vivienda que hemos destrabado. Las comunidades han aceptado que nosotros, mientras resolvemos este grave entuerto jurídico con el contratista anterior, podamos empezar a construir un nuevo proyecto. Aquí estamos poniendo la cara", dijo Carrillo.

Los pobladores de la zona vieron con buenos ojos las promesas, pero esperan que pronto se tome acción para su seguridad teniendo en cuenta las lluvias frecuentes y el problema de salud pública al tener sus viviendas tan cerca al río, por los mosquitos.

Entre tanto sobre la situación del municipio de Condoto, donde un vendaval dejó 2.000 familias damnificadas, la entidad indicó que tras las primeras ayudas anunciadas, se espera que se consolide la información para la asignación de recursos adicionales.

Según la Gobernación del Chocó son 85.000 afectados por las lluvias en todo el territorio, mismas que han afectado a los 31 municipios con los que cuenta el departamento.