"Vamos a volver, de ahí sale nuestro sustento": minero rescatado de socavón en Segovia, Antioquia

Tras más de dos días atrapados a 80 metros bajo tierra en una mina de Segovia, Nordeste de Antioquia, fueron rescatados con vida los 23 trabajadores que permanecían en la emergencia. Uno de los primeros mineros en salir habló en Meridiano Blu, de Blu Radio, y relató cómo vivieron las horas de angustia.

“Primero darle gracias a Dios y a todo el cuerpo de brigada por darnos el apoyo, brindarnos los víveres y todo para sobrevivir abajo este tiempo. Contento y feliz que todo el personal salió con vida, gracias a todos por esperarnos”, expresó con alivio.

El minero aseguró que dentro del socavón la fortaleza mental fue clave para soportar la espera. “Entre los compañeros hablábamos para no estresarnos por el encierro allá, todo se manejó bien mentalmente allá abajo”, explicó.

A pesar del susto, el trabajador dejó claro que continuará en la actividad minera. “Sí, uno es el motor de la familia y todo. Esto es zona minera y todo el mundo trabaja minería, seguramente vamos a volver, porque de ahí sale nuestro sustento, todo lo esencial”, afirmó.



La brigada de emergencia de la empresa de explotación minería La Reliquia S.A.S. de Segovia con acompañamiento de Salvamento Minero, trabajaron con picas y palas, para poder lograr el rescate de estas 23 personas y que fue celebrado y aplaudido por los familiares que estaban a las afueras de la empresa. Tras el rescate exitoso, los mineros que ya regresaron a la superficie serán valorados médicamente para confirmar que todos se encuentren con estado de salud óptimo, que se espera sea el mejor, teniendo en cuenta que funcionó el sistema de ventilación, además por medio de un conducto de una 6 pulgadas se pudo enviarles oxígeno comprimido, agua y alimentación durante los días que estuvieron atrapados.

Cabe recordar que la mina La Reliquia es una mina legal en Segovia, por lo que se encuentran trabajando de manera articulada con la Alcaldía para brindar la atención a los mineros y sus familias.