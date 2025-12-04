Zarigüeya cayó de un árbol por el estallido de la pólvora y minutos después murió

El Área Metropolitana recibió a una zarigüeya que cayó de un árbol por el estallido de la pólvora y minutos después murió. Tres aves más han sido atendidas en por afectaciones relacionadas con la pirotecnia en el Valle de Aburrá.

Las autoridades en el Valle de Aburrá no solo tienen los ojos puestos en las personas que han resultado lesionadas con pólvora, sino también de los animales que a menudo se ven gravemente afectados por los estallidos de la pirotecnia y que, incluso, año tras año causan la muerte de diferentes especies.

Precisamente durante los primeros días de diciembre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que recibió el reporte ciudadano de cuatro animales que fueron encontrados por la ciudadanía y que al llegar a realizar la atención pertinente se pudo determinar que las afectaciones ocurrieron producto del estallido de elementos pirotécnicos, más que todo, durante la alborada del 1 de diciembre.

Andrés Gómez, profesional del Grupo Fauna del Valle de Aburrá, destacó que la rápida respuesta de la autoridad ambiental permitió que tres de las especies sobrevivieran, no obstante, una zarigüeya recogida en la Loma de Los Balsos no logró sobrevivir por la gravedad de sus heridas.



“Tres aves de las cuales una tuvo un trauma craneoencefálico y está en tratamiento en nuestro centro de atención una zarigüeya que murió por la afectación de la pólvora en nuestro territorio metropolitano”; señaló.

Según mencionaron desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá las otras dos aves, que también son atendidas por expertos, cayeron de sus nidos por los fuertes estruendos que provocaron con artefactos pirotécnicos en la comuna Belén y en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Por último, la autoridad ambiental le reiteró a la ciudadanía en todo el Valle de Aburrá que la pólvora sí afecta a la fauna silvestre y por ello el pedido para que evitar el uso de la pirotecnia para no atentar contra la integridad de los animales.