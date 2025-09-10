¿Accidente en Andrés D.C. de Bogotá se pudo evitar? Denuncian negligencias de empleados

Cinco días después del accidente ocurrido en el reconocido restaurante Andrés D.C. en Bogotá, en el que varias personas resultaron lesionadas por el mal funcionamiento de una máquina de humo, las víctimas aseguran que el hecho pudo haberse evitado y denuncian que hubo negligencia por parte de los empleados del lugar.

En entrevista con Recap Blu, el abogado de las víctimas, Juan Pablo López, confirmó que las personas afectadas se encuentran en recuperación física y emocional, aunque algunas sufrieron lesiones de consideración.

“Tenemos casos de quemaduras de primer y segundo grado, e incluso mujeres que presentaron pérdida parcial de cuero cabelludo. Esto no puede catalogarse como un accidente menor”, explicó.



¿Negligencia en el restaurante?

El jurista aseguró que los comensales afectados habían advertido previamente sobre fallas en la máquina de humo y solicitaron su apagado o retiro, pero los empleados no actuaron.

"Es que estamos hablando por el momento de secuelas en ocasión de quemaduras, pero también secuelas respiratorias de muchas de las personas que represento, porque la máquina falló, ocasionándoles también algunos daños pulmonar”, señaló.

Respecto a la atención recibida en el lugar, López afirmó que esta fue insuficiente para la magnitud del incidente.

“Por el gran número de consumidores afectados, el personal de salud disponible fue menor al esperado para atender a todas las víctimas. Lo que buscamos es que este sea un llamado de alerta y que existan compromisos de corrección y de no repetición”, indicó.

¿Buscan indemnización económica?

Hasta el momento, no se han discutido montos de indemnización ni compensaciones más allá de las ofrecidas inicialmente por el restaurante para cubrir daños materiales como la ropa de los clientes.

“No hemos tenido comunicación formal con el establecimiento sobre reparaciones económicas. La prioridad de mis representados es que haya cambios en el sistema de gestión de riesgos para evitar que algo así vuelva a ocurrir”, precisó el abogado.

López recalcó que, aparentemente, no ha habido los cambios necesarios dentro de la empresa para evitar accidentes, pues el año pasado se presentó el caso de la artista Laura Villamil quien resultó quemada mientras trabajaba.

Finalmente, señaló que este caso no es una "cacería de brujas" y no buscan que cierren el establecimiento, pues son consientes que muchas familias dependen de este negocios, pero reiteran que sí deben haber cambios para que no haya repetición de accidentes.