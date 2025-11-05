En vivo
Alerta por contaminación del aire en zona de Bogotá: el lugar concentró el polvo más peligroso

Alerta por contaminación del aire en zona de Bogotá: el lugar concentró el polvo más peligroso

La CAR dio a conocer su más reciente informe sobre la calidad del aire correspondiente al tercer trimestre de 2025 y un lugar en Bogotá registro partículas peligrosas que afectan la salud de las personas.

