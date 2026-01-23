Capturan a hombre que agredió con una botella a su pareja en Kennedy

En las últimas horas, la Policía de Bogotá capturó a un hombre de 34 señalado de violencia intrafamiliar exactamente en contra de su ex pareja sentimental.

Según le policía esto ocurrió en el 2025 cuando el señalado agredió con una botella a la mujer implicada y le provocó heridas graves en el pecho, dos e el brazo izquierdo y una en su brazo derecho.

Así mismo, autoridades confirman que no sería la primera vez que este hombre es señalado de casos de violencia. Según su expareja, las amenazas eran constantes y su intención de “agredirla” cada vez eran mas fuertes.

“Durante la capturas estableció que el detenido había sido revocado una media prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, motivo por el cual figuraba en su contra un orden de captura y se encontraba en condiciones de preocupo de la justicia", señaló la Policía.



Entre tanto, el señalado cuenta con antecedentes jufiales en el sistema penal por delitos de fuga de presos y hurto.