Capturan a hombre que agredió con una botella a su pareja en Kennedy

Los hechos ocurrieron en el 2025 y la Policía confirmó que la investigación se desarrolló desde el 7 de diciembre. La víctima del hecho resultó con graves heridas en su pecho y brazos.

