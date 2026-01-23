En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Lo que se sabe del ataque en centro de Bogotá que dejó un muerto y 13 heridos: primeras hipótesis

Lo que se sabe del ataque en centro de Bogotá que dejó un muerto y 13 heridos: primeras hipótesis

Autoridades buscan a dos hombres que huyeron en moto tras detonar un explosivo en zona de rumba del centro de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad