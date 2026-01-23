Lo que se sabe del ataque en centro de Bogotá que dejó un muerto y 13 heridos: primeras hipótesis

Un nuevo hecho violento sacudió la noche del miércoles al centro de Bogotá. Un ataque con granada en el barrio Santa Fe, zona conocida por su actividad nocturna y comercial, dejó como saldo una persona muerta y al menos 14 heridas, varias de ellas de gravedad.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:15 p. m. en la carrera 16 con calle 24, en inmediaciones de dos establecimientos comerciales conocidos como Atonis y Troya.

De acuerdo con información conocida por el Ojo de la noche, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra arrojaron un artefacto explosivo frente a los locales, donde se encontraban trabajadores, clientes, vendedores informales y trabajadoras sexuales.

El estruendo se escuchó en gran parte de la localidad de Los Mártires y generó pánico entre quienes se encontraban en la zona. De inmediato, unidades de la Policía del CAI Samper Mendoza llegaron al sitio junto con ambulancias, que trasladaron a los heridos a distintos centros asistenciales.



Explosión en barrio Santa Fe, centro de Bogotá Foto: captura de video

Fue un estruendo que se escuchó por todo el sector. En ambulancias comenzaron a remitir a los lesionados, en su gran mayoría meseros, porteros, jaladores de rumba y trabajadoras sexuales. Tres de ellos presentaban lesiones bastante graves.

Entre los heridos más graves se encontraba un hombre de 72 años, mesero de uno de los establecimientos, quien recibió de lleno la onda expansiva. Aunque fue trasladado a un centro médico, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Era conocido en el sector como ‘el maestro Rochi’ y llevaba apenas tres meses trabajando en la zona del centro de la ciudad, tras haber laborado durante años en locales nocturnos del sur de Bogotá.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que en el ataque resultaron heridas 14 personas. “Una motocicleta con dos individuos lanzó una granada frente a un establecimiento comercial, causando heridas a varias personas, una de las cuales falleció posteriormente en un centro médico. Seguimos investigando para determinar los móviles y los responsables materiales e intelectuales”, señaló el oficial.



Primeras hipótesis del ataque con granada

Las primeras hipótesis indican que el atentado no habría estado dirigido contra los establecimientos como tal, sino contra una persona específica que se encontraba frente a uno de los locales. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Uno de los propietarios manifestó que hace ocho meses recibió amenazas relacionadas con una posible extorsión, pero aseguró que desde entonces no había vuelto a recibir llamadas ni exigencias de dinero.

Mientras tanto, unidades de la Sijín, Sipol y los cuadrantes de la Policía del sector continúan recolectando información y revisando cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables. Dos de los heridos permanecen en cirugía, mientras que otros ya fueron dados de alta tras presentar aturdimiento y lesiones leves producto de la explosión.