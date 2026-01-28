Distrito y Gobierno chocan por pago a docentes en Bogotá: MinEducación dice que ya giró recursos

La controversia entre el Distrito y el Gobierno nacional continúa por el giro de los recursos destinados al pago de los sueldos de los docentes en Bogotá. El Ministerio de Educación afirmó que el dinero ya fue transferido, mientras que la administración distrital sostiene que, a la fecha, los fondos no han ingresado a la cuenta bancaria correspondiente.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, explicó que el documento presentado por el ministerio corresponde a un registro del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) con fecha del 27 de enero, el cual tiene carácter presupuestal y constituye un paso previo al giro efectivo de los recursos. Según la entidad, hasta el momento no se ha reflejado el ingreso del dinero en las cuentas del Distrito destinadas al pago de los docentes.

El soporte del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) que aquí presentan, muestra que la orden de pago se dio con fecha 27 de enero. El mismo soporte muestra que la fecha máxima de pago es el 29 de enero. El estado se encuentra "autorizado", no pagado. @HaciendaBogota… https://t.co/z1pTiZ6eg5 pic.twitter.com/6OZUsJPjeO — Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) January 28, 2026

Desde la administración distrital se indicó que, históricamente, los giros para este fin se realizan entre el 20 y el 21 de enero, y que, aunque existe una orden de giro, esta se produjo de manera posterior a esas fechas y aún no se ha materializado en el flujo de recursos.

La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, también se pronunció a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas. Segovia señaló que no se trata de una controversia personal ni de una discusión electoral, y reiteró que el documento difundido por el ministerio corresponde a un registro del SIIF y no a un comprobante de consignación bancaria. Añadió que lo fundamental es informar con claridad a los docentes sobre lo ocurrido y las medidas para resolver la situación.



Ministro @DanielRMed, se equivoca, esto no es una pelea personal y mucho menos una discusión electoral. Lo cierto es que Bogotá a esta hora todavía no ha recibido los recursos, el documento que usted adjunta es un SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) con fecha del… https://t.co/VXilGYB8Kq — Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) January 28, 2026

Por su parte, el ministro Daniel Rojas respondió que el giro se realizó conforme a los términos establecidos por la ley y afirmó que la información divulgada por el Distrito no corresponde a la realidad del proceso. A través de la misma red social, indicó que existe disposición para trabajar de manera articulada con la administración distrital y reiteró la invitación a avanzar en acuerdos que garanticen el respeto por la labor docente.

Alcalde creo que Ud es el que está mal informado. Hemos hecho el giro en los términos que la ley nos ordena. El pánico con tufo electoral que generó su secretaria para atacar en medios al gobierno nacional dista de la disposición para trabajar de manera articulada que acá… https://t.co/TJv3EGacXW pic.twitter.com/79PjZGX4ni — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) January 28, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había cuestionado previamente el comprobante de pago presentado por el ministerio, al considerar que no evidenciaba el ingreso efectivo de los recursos. Mientras tanto, el Distrito mantiene su posición de que, hasta que el dinero no se refleje en la cuenta bancaria, no se puede confirmar el giro para el pago de los salarios de los maestros.