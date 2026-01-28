En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Distrito y Gobierno chocan por pago a docentes en Bogotá: MinEducación dice que ya giró recursos

Distrito y Gobierno chocan por pago a docentes en Bogotá: MinEducación dice que ya giró recursos

Se calcula que son 29.000 los docentes afectados y que no han recibido su sueldo correspondiente al mes de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad