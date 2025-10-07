El 40 % de los homicidios en Bogotá comienzan con una riña; lanzan campaña para bajar índice

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana lanzaron la campaña ‘Un segundo antes’, una estrategia que busca reducir los homicidios derivados de hechos de intolerancia. Según las autoridades, el 40 % de los asesinatos en la capital empiezan con una riña que pudo evitarse.

El mensaje de la campaña es directo: “Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente”. La iniciativa llama a la ciudadanía a frenar las reacciones violentas y optar por el diálogo y el respeto.

En Bogotá, 242 homicidios en lo corrido de 2025 se han registrado en medio de riñas, principalmente en mayo y junio, meses de celebraciones y vacaciones. Además, de acuerdo con las cifras de las autoridades, el 82 % de estos crímenes ocurre en vía pública, entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, en contextos de consumo de alcohol y drogas.

Las autoridades identifican que discusiones vecinales, conflictos de pareja y reuniones sociales son escenarios frecuentes donde una palabra ofensiva o una mirada desafiante escalan en violencia letal. Por eso, el llamado del Distrito es a controlar las emociones y evitar que los malentendidos terminen en tragedia.



“Pensar antes de actuar salva vidas. Cuando alguien atenta contra la vida de otra persona por intolerancia, se convierte en criminal. La invitación es a respirar, pensar y detenerse antes de reaccionar”, aseguró el secretario de Seguridad César Restrepo.

Estrategias para reducir los homicidios en Bogotá

Las cifras de las autoridades locales señalan que septiembre de 2025 se convirtió en el mes con menos homicidios en Bogotá en 22 años, estos número, aseguran, son el reflejo de la articulación entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército. En lo corrido del año, se han desarticulado 12 grupos criminales y capturado 396 personas por homicidio.

Indica, igualmente, que la estrategia VIDA ha priorizado la localidad de Ciudad Bolívar, históricamente golpeada por la violencia. Allí, las autoridades han instalado nueve de las 20 Zonas de Contención que funcionan 24 horas para contener delitos de alto impacto, con patrullajes permanentes y presencia institucional.

El plan también incluye vigilancia con drones, que amplía la cobertura en sectores críticos, donde se ha logrado -resaltan- la incautación de más de 1.248 armas de fuego, 139.000 armas cortopunzantes y siete toneladas de marihuana en 2025, afectando directamente el financiamiento de estructuras criminales.

Las autoridades reiteran que, más allá del despliegue operativo, la clave está en la tolerancia ciudadana y la resolución pacífica de conflictos. Insisten en que una riña nunca puede costar una vida, por lo que invitan a la ciudadanía a denunciar hechos de violencia en la Línea 123.



Campaña para reducir las riñas en Bogotá