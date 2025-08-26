El letrero histórico de El Dorado regresa como símbolo patrimonial de Bogotá

En el marco de su aniversario número 65, el Aeropuerto Internacional El Dorado entregó a la ciudad el icónico letrero que, durante más de medio siglo, fue símbolo de bienvenida para millones de viajeros. Después de ser restaurado, el ícono insignia se exhibirá de manera permanente en la Terminal 2 del Puente Aéreo.

El aviso fue instalado originalmente el 28 de octubre de 1959 debajo de la torre de control, donde permaneció por 53 años hasta su retiro en 2012, durante las obras de modernización.

Gracias a un trabajo conjunto entre la Aeronáutica Civil y OPAIN, el letrero fue sometido a un proceso de restauración conservativa que le permitirá convertirse en un punto de referencia histórico y patrimonial.

“Esto se convierte en un monumento a la historia de Bogotá y de Colombia, porque para nadie es un secreto que el aeropuerto El Dorado es el más importante de la entrada a todo lo que es Suramérica y parte de Centroamérica. Por eso, este monumento se convierte en un símbolo de armonía y paz”, aseguró el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (R.A.) José Henry Pinto Rodríguez

Asimismo, la gerente general de OPAIN, Natalí Leal, indicó que este proyecto da cuenta del avance en infraestructura que ha tenido el país.

“Como parte del cumpleaños que estamos celebrando este año queríamos poder tener esa memoria histórica viva que representa el aeropuerto con este que fue su primer letrero”, indicó.

También señaló que se están realizando proyectos de ampliación en el área de migración, no solamente del área de la infraestructura, sino también de la tecnología.

“Es de resaltar que el aeropuerto cerró el año pasado con 45,8 millones de pasajeros y eso nos convirtió en el primer lugar de movilización de pasajeros de todo Suramérica”, aseguró la directora de OPAIN.

Con este homenaje, el aeropuerto busca fortalecer el sentido de pertenencia hacia Bogotá y, resaltar el valor de los íconos urbanos que marcan la memoria colectiva.

El letrero restaurado podrá ser visitado y fotografiado por viajeros y ciudadanos, como un recordatorio de la historia y transformación de la principal terminal aérea del país.