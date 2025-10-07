En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Mauricio Lizcano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Embajada de EEUU afirma que las manifestaciones en Bogotá “tienen potencial de tornarse violentas”

Embajada de EEUU afirma que las manifestaciones en Bogotá “tienen potencial de tornarse violentas”

Por medio de un trino en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte que las manifestaciones tiene potencial para ser violentas.

Embajada de EEUU afirma que las manifestaciones en Bogotá “tienen potencial de tornarse violentas”
Embajada de EEUU afirma que las manifestaciones en Bogotá “tienen potencial de tornarse violentas”
Foto: AFP
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Para las manifestaciones programadas para el martes 7 de octubre en Bogotá —convocadas sobre la Calle 26, frente a la Embajada de Estados Unidos—, la misma embajada emitió un trino a través de la red social X en el que advierte que las protestas podrían tornarse violentas. Por esta razón, pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar permanecer en las instalaciones y zonas cercanas.

“Las protestas podrían durar hasta la noche y tienen el potencial de tornarse violentas. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada”, señaló la publicación.

Cabe recordar que para este martes, a las 4:00 p. m., está convocada una manifestación desde la Universidad Nacional hasta la Embajada de Estados Unidos. Asimismo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó otros cuatro puntos de concentración.

Este mensaje se suma a la nota diplomática enviada por la Embajada a la Cancillería Colombiana, en la que solicitó apoyo en seguridad ante las manifestaciones y posibles alteraciones del orden público, como las ocurridas la semana pasada en la Carrera Séptima, donde fueron vandalizados el edificio de la Andi y el CAI de Policía “Avenida Chile”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad