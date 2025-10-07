Embajada de EEUU afirma que las manifestaciones en Bogotá “tienen potencial de tornarse violentas”

Para las manifestaciones programadas para el martes 7 de octubre en Bogotá —convocadas sobre la Calle 26, frente a la Embajada de Estados Unidos—, la misma embajada emitió un trino a través de la red social X en el que advierte que las protestas podrían tornarse violentas. Por esta razón, pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar permanecer en las instalaciones y zonas cercanas.

“Las protestas podrían durar hasta la noche y tienen el potencial de tornarse violentas. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada”, señaló la publicación.

U.S. Embassy Bogota is closely following reports of anticipated protests and transportation disruptions around Bogota, on Tuesday, October 7, including near the U.S. Embassy.



The protests may last into the evening hours and have the potential to turn violent. U.S. Citizens… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 7, 2025

Cabe recordar que para este martes, a las 4:00 p. m., está convocada una manifestación desde la Universidad Nacional hasta la Embajada de Estados Unidos. Asimismo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó otros cuatro puntos de concentración.

Este mensaje se suma a la nota diplomática enviada por la Embajada a la Cancillería Colombiana, en la que solicitó apoyo en seguridad ante las manifestaciones y posibles alteraciones del orden público, como las ocurridas la semana pasada en la Carrera Séptima, donde fueron vandalizados el edificio de la Andi y el CAI de Policía “Avenida Chile”.