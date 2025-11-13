Esta es la propuesta de la alcaldía para cambiar regulación de eventos en Bogotá

Ya está publicado para comentarios el decreto que busca reorganizar el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público en Bogotá (SUGA) que es un sistema que regula eventos masivos para garantizar su seguridad y correcto desarrollo en la ciudad. Cabe recordar que se hace con el fin de evitar complicaciones y cancelaciones de eventos previos a su inicio como sucedió con el concierto de Kendrick Lamar en el vive claro el pasado 29 de septiembre.

El sectario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el proyecto de decreto que busca, entre otras cosas, principalmente exigirle a los organizadores de los eventos que tengan lista la documentación de permisos, certificados y conceptos de riesgo favorables cinco días antes de la realización de espectáculo en cualquiera de los escenarios que han en la capital.

“Lo otro importante es que los permisos se emitirán cinco días antes de los eventos. Eso no significa que desde el PMU o equipos de IVC esten pendiente de esto al final del evento. Aquí lo que garantizamos es que se den las condiciones para el público. El público va a tener la tranquilidad cinco días antes de que el evento está autorizado y que por lo tanto se va a realizar para que no pasen cosas como las que pasaron ya en el pasado.” Confirmó el secretario.

Entra tanto, en diálogo com Blu Radio, también explicó que dentro de la nueva normativa habrá más participación de la Secretaría de Seguridad, que según el secretario, hará parte de la tomas de acciones y acompañamiento a los eventos junto con la Policía Metropolitana de Bogotá.



“Ese decreto tiene algunos cambios que son bien importantes. El primero es que comienza a jugar un rol protagónico la Secretaría de Seguridad, quien hará parte de la toma de decisiones y, por supuesto, el seguimiento a los eventos. Eso lo haremos Secretaría de Gobierno, las otras entidades del Estado y la Secretaría de Seguridad, que acompañará entonces a la Policía Metropolitana de Bogotá.” Precisó el secretario.

De acuerdo con el jefe de la cartera de gobierno, no habrá cambios en las documentaciones que se exigen para la realización de eventos. El único cambio que se avecina es el “plan de manejo del entorno” que básicamente se trata de pedirle a los organizadores que la experiencia de llegada y salida sea agradable. Es decir, tener un plan de acomodación con lo que hay al rededor; vendedores informales y conexiones con transporte público para evitar aglomeraciones.

Ante esto, el proyecto de decreto estará publicado para comentarios hasta el 20 de noviembre y una vez se reciban los comentarios, se espera que este para sanción distrital a mediados del mes de diciembre con la firma final del alcalde, Carlos Fernando Galán.