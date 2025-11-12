Regresa la tonada a Bogotá: anuncian cambios en la forma de recolección de basuras en la ciudad

Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para 2025, Bogotá tendrá una población de 7.937.898 habitantes, aproximadamente, lo que representa un pequeño decrecimiento desde 2024.

Así como crece el número de habitantes, también crece la cifra de desechos o basuras, pues se estima que una persona genera, en promedio, entre 1 y 1,6 kilogramos de desechos al día, aunque esta cifra varía según el país y la ciudad, indica el Banco Mundial en su sitio web.

Frente a esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que habrá cambios en la recolección de las basuras en Bogotá, con el fin de evitar por tiempos prolongados la exposición de residuos en el espacio público.



¿Cuáles son los cambios de recolección de basuras en Bogotá?

Durante septiembre, la UAESP y Aguas de Bogotá recolectaron 1.407 toneladas de escombros y residuos voluminosos como colchones, muebles y electrodomésticos. Estos materiales fueron botados de manera ilegal por ciudadanos que no saben cómo deshacerse de ellos de forma correcta.

Estos residuos, que fueron retirados de las calles de 20 localidades de la ciudad, equivalen a un peso de 234 elefantes adultos.



Los cambios anunciados por la UAESP tienen que ver con la implementación de dos estrategias que complementan el trabajo pedagógico en los territorios. Esto, con el fin de evitar que la ciudadanía arroje o saque basura antes de tiempo cuando los camiones recolectores aún no han pasado.



Piloto de grupos de WhatsApp por zonas en Bogotá

En la ciudad funcionan cinco empresas prestadoras del servicio de aseo, las cuales adelantan un piloto de grupos por WhatsApp en algunos sectores de la capital del país. En la primera fase, se llevó a cabo una sensibilización puerta a puerta invitando a la ciudadanía a unirse a los grupos en la red social, en los que se comparte información como nombre del conductor del camión recolector, la placa del vehículo y los horarios de inicio y fin de la operación.

Con esta iniciativa las personas podrán saber con certeza el momento exacto en el que deben sacar la basura, no antes y mucho menos después del horario.

El objetivo es que el tiempo de exposición de residuos en calle, que antes se extendía en periodos de tiempo extensos, disminuya ostensiblemente, generando limpieza en los barrios. UAESP

El desarrollo de la fase dos comenzó hace una semana con la ejecución del piloto en estos sectores:



El Laguito – Suba

Prado Veraniego – Suba

San Felipe – Barrios Unidos

Santadercito – Usaquén

Los libertadores – San Cristóbal

Asimismo, en esta fase se hace una supervisión y seguimiento visual con ayuda de las alcaldías locales y los concesionarios, quienes dos horas antes de la llegada del camión recolector hacen llamados de atención a los habitantes. Es decir, “si alguien es sorprendido sacando basura antes del inicio de la frecuencia se le solicita y acompaña a ingresar los residuos a su casa hasta que el camión inicie la ruta”, indicó la entidad.



Tonada de los camiones recolectores

La segunda estrategia tiene que ver con que los vehículos de recolección contarán con una tonada especial para anunciar a la comunidad que ha llegado el camión, así identificarán el momento exacto en el que deben sacar los residuos de sus casas o comercios

“Esta acción busca familiarizar a la ciudadanía con los horarios de recolección por sector e involucrar a los ciudadanos con una cultura ciudadana más responsable y respetuosa con el ambiente”, afirmó Armando Ojeda, director de la UAESP.

De igual forma, con la canción “Cumple Tu Cita”, la UAESP busca generar conciencia sobre la adecuada disposición de las basuras. “La tonada tendrá el tradicional sonido de campanas que busca que el ciudadano esté alerta al paso del camión recolector”.

Por último, la entidad informó que el proceso tendrá una retroalimentación permanente en el que recogerán las percepciones, mensajes y aprendizajes de la ciudadanía obtenidos durante el desarrollo de ambas estrategias.