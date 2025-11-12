En vivo
Regresa la tonada a Bogotá: anuncian cambios en la forma de recolección de basuras en la ciudad

Regresa la tonada a Bogotá: anuncian cambios en la forma de recolección de basuras en la ciudad

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que habrá cambios en la recolección de las basuras en Bogotá, con el fin de evitar por tiempos prolongados la exposición de residuos en el espacio público.

