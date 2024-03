Galán a MinTransporte por metro de Bogotá: Aportes de Nación no están sujetos al avance del proyecto

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al ministro de Transporte, William Camargo, luego de que este advirtiera que el Gobierno podría modificar el Conpes del proyecto si se llegan a comprobar incumplimientos en el cronograma de las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Según Galán, no está contemplado en el convenio actual que los aportes de la Nación estén sujetos al avance del proyecto.

“Son proyectos que tienen que tener continuidad y por eso el convenio de cofinanciación, obviamente el Conpes, tiene esas herramientas de largo aliento, porque son proyectos que van a definir obviamente el futuro de la ciudad. No hay posibilidades en el convenio actual de modificar eso, no está contemplado en el convenio actual que los aportes de la Nación estén sujetos al avance del proyecto, no está así contemplado, no se podría contemplar a menos de que hubiera un acuerdo entre las partes”, indicó el alcalde de Bogotá.

De acuerdo con el alcalde, la ciudad hizo todo lo necesario para que la Nación cumpliera lo que está estipulado en la ley y es que se apoyara con un 70 % de la financiación. “Las ciudades tienen derecho, si cumplen todos los trámites necesarios y los procesos de estructuración, de recibir esta plata. Entonces Bogotá lo hizo, definió su proyecto y es un proyecto que tiene que respetarse”.

Sobre la carta de apoyo de los alcaldes de ciudades capitales a su decisión de mantener el proyecto del metro tal y como está a pesar de la insistencia del presidente Gustavo Petro de modificarlo, Galán fue enfático en que Bogotá tiene que defender su autonomía, por lo que el hecho de que los alcaldes de ciudades capitales manifiesten la necesidad que hay en Colombia de defender la institucionalidad y la autonomía de los entes territoriales.

“Las ciudades tienen el derecho porque eligen sus alcaldes, sus consejos, sus procesos para definir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y es la ciudadanía que vota la que toma la decisión. En este momento el metro está en ejecución, tiene un convenio de cofinanciación que solamente se puede modificar de común acuerdo entre las partes”, agregó.

Explicó el mandatario capitalino que el convenio de los recursos del metro no puede modificarse por una de las partes y esa es una garantía para que los proyectos estratégicos del Estado colombiano, y en este caso de Bogotá, no estén “al vaivén de lo que piensa una etapa en el Gobierno u otra etapa”.