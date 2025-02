Joven que hizo parkour para evitar robo contó cómo se salvó: “Mi reacción, ágil, pero loca”

Recientemente se hizo viral el video de una joven en Bogotá que logró escapar de dos ladrones cuando iba saliendo de la universidad a las 9:00 de la noche. Con una maniobra de parkour, calificada como astuta por algunos usuarios en redes sociales, la estudiante pudo evitar el robo y salir corriendo.

Días después de esto, Noelia Galindo compartió un video en su cuenta de TikTok contando lo qué ocurrió ese día y cómo se le ocurrió saltar a un lado del puente por donde los delincuentes la interceptaron cuando iba sola .

Explicó que pasó, exactamente, el jueves 20 de febrero. Al salir de clases, se subió a TransMilenio y se bajó en la estación Consejo de Bogotá, caminó cerca del Supercade y, luego, cruzó el puente peatonal de la 30 con 26.

Contó que casi al final del puente se encontró con “dos tipos altos, gruesos y anchos”. En un primer momento, dijo, pensó que uno de ellos le estaba pidiendo monedas al otro, pero en ese instante ambos se dieron la vuelta y se le acercaron.

“Me da miedo, temor, de todo y siento que se acercan hacia mí. Incluso, uno me dice que le de todo lo que tengo; me saca un cuchillo a lo que yo reacciono y le digo: por favor no”, relató.

Detalló que, como se vio en el video , su reacción fue saltar agarrarse de las barandas del puente y saltar.

“Corrí porque pensé que me estaban persiguiendo. No me hicieron nada”, añadió.

Galindo mencionó que se encuentra bien, aunque le duele un poco la espalda por, quizá, la maniobra que hizo al saltar, según narró.

“Mi reacción quizá fue muy ágil, muy rápida y todo, pero también fue como muy loquita de pronto al saltar. No fue muy alto, no me lastimé”, recalcó Galindo.

A las criticas de quienes le han comentado que por qué iba con el celular en la mano, respondió que no es cierto y que no llevaba nada ni estaba en llamada, como algunos aseguraron.

“Incluso, si hubiera estado con el celular en las manos o viendo algún mensaje, quizá no me hubiera dado cuenta de los hombres que estaban al frente o no hubiera podido hacer esa maniobra”, señaló en el video.