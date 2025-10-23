En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bre-B
El Nogal
Asamblea Constituyente
Trump contra Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Llueve en ocho localidades de Bogotá: alertan a conductores transitar con precaución

Llueve en ocho localidades de Bogotá: alertan a conductores transitar con precaución

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregó un informe de las localidades en las que se registran las precipitaciones.

Lluvias en Bogotá.
Foto: @BogotaTransito en X.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Este jueves, en horas de la tarde, se desató un 'aguacero' que afectó el tránsito normal de los conductores por las vías de Bogotá. La Secretaría de Movilidad alertó a la ciudadanía para que se movilice con precaución.

Las lluvias que comenzaron desde hace ya varias horas no cesan, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregó un informe de las localidades en las que se registran las precipitaciones:

Le puede interesar:

  1. acueducto.jpg
    Foto: Acueducto de Bogotá y Alcaldía.
    Bogotá

    Usuarios del Acueducto de Bogotá tendrán beneficio si cumplen con requisito que involucra la factura

  2. aeropuerto-el-dorado-cerrado-foto.jpg
    Neblina en pista del Aeropuerto El Dorado.
    Foto: suministrada.
    Bogotá

    Aeropuerto El Dorado retoma operaciones tras cierre por neblina en pista

  • Suba
  • Engativá
  • Fontibón
  • Barrios Unidos
  • Teusaquillo
  • Bosa
  • Ciudad Bolívar
  • Usme

Vías afectadas por fuertes lluvias en Bogotá

Movilidad agregó que debido a las fuertes lluvias existen grandes espejos de agua en algunas de las vías de las localidades mencionadas:

Suba

  • Avenida Cali con calle 139
  • Avenida Cali con calle 132

Puente Aranda

  • Avenida Américas con transversal 39 Bis

Teusaquillo

  • Carrera 50 con Avenida Esperanza
Lluvias en Bogotá.
Foto: Movilidad.

La entidad hizo un llamado a respetar las señales de tránsito, respetar la velocidad permitida en las vías y conducir con precaución, pues las lluvias puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado de los vehículos.

Recomendaciones para transitar en la lluvia

La Alcaldía de Bogotá entregó unas recomendaciones para transitar en esta temporada invernal.

  • Bajar a la velocidad. Frenar suave y paulatinamente, ya que la distancia de frenado aumenta por el piso húmedo.
  • Revisar constantemente las luces del vehículo, así se es visible ante otros actores viales.
  • Verificar el estado y presión de los neumáticos, pues con la lluvia estos pueden perder agarre con el pavimento.
  • Esquivar las vías donde haya manchas de aceite, teniendo en cuenta que podrían hacer que vehículos como las motocicletas se deslicen ocasionando un siniestro vial.
  • Comprobar el estado de los frenos, ya que la lluvia puede mojar en exceso los discos y formar una capa líquida entre estos y la pastilla.
  • Evitar movimientos o maniobras bruscas, porque la adherencia con el asfalto húmedo es menor.
  • Evitar cruzar por encharcamientos, pues debajo de estos pueden estar presentes obstáculos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emergencias por lluvias

Secretaría de Movilidad

Idiger

Publicidad

Publicidad

Publicidad