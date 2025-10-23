Llueve en ocho localidades de Bogotá: alertan a conductores transitar con precaución

Este jueves, en horas de la tarde, se desató un 'aguacero' que afectó el tránsito normal de los conductores por las vías de Bogotá. La Secretaría de Movilidad alertó a la ciudadanía para que se movilice con precaución.
Las lluvias que comenzaron desde hace ya varias horas no cesan, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregó un informe de las localidades en las que se registran las precipitaciones:
- Suba
- Engativá
- Fontibón
- Barrios Unidos
- Teusaquillo
- Bosa
- Ciudad Bolívar
- Usme
Vías afectadas por fuertes lluvias en Bogotá
Movilidad agregó que debido a las fuertes lluvias existen grandes espejos de agua en algunas de las vías de las localidades mencionadas:
Suba
- Avenida Cali con calle 139
- Avenida Cali con calle 132
Puente Aranda
- Avenida Américas con transversal 39 Bis
Teusaquillo
- Carrera 50 con Avenida Esperanza
La entidad hizo un llamado a respetar las señales de tránsito, respetar la velocidad permitida en las vías y conducir con precaución, pues las lluvias puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado de los vehículos.
Recomendaciones para transitar en la lluvia
La Alcaldía de Bogotá entregó unas recomendaciones para transitar en esta temporada invernal.
- Bajar a la velocidad. Frenar suave y paulatinamente, ya que la distancia de frenado aumenta por el piso húmedo.
- Revisar constantemente las luces del vehículo, así se es visible ante otros actores viales.
- Verificar el estado y presión de los neumáticos, pues con la lluvia estos pueden perder agarre con el pavimento.
- Esquivar las vías donde haya manchas de aceite, teniendo en cuenta que podrían hacer que vehículos como las motocicletas se deslicen ocasionando un siniestro vial.
- Comprobar el estado de los frenos, ya que la lluvia puede mojar en exceso los discos y formar una capa líquida entre estos y la pastilla.
- Evitar movimientos o maniobras bruscas, porque la adherencia con el asfalto húmedo es menor.
- Evitar cruzar por encharcamientos, pues debajo de estos pueden estar presentes obstáculos.
#AEstaHora Según el Sistema Alerta de Bogotá llueve en diversas localidades de Bogotá:— IDIGER (@IDIGER) October 24, 2025
Ante emergencias recuerda llamar al 123 ☎️ pic.twitter.com/ilFdcpyQPM