Reprograman audiencia contra Distrito por millonarios daños urbanísticos en Ciudad Bolívar

La Procuraduría General de la Nación decidió aplazar la audiencia de conciliación extrajudicial dentro del proceso de reparación directa que enfrenta la Alcaldía Mayor de Bogotá por presuntos daños administrativos y urbanísticos en Ciudad Bolívar, un caso que podría representar un déficit cercano a los dos billones de pesos.

En el documento, el Ministerio Público señala que la petición fue presentada por la apoderada del Distrito, con el fin de analizar aspectos técnicos que involucran a la Secretaría Distrital de Ambiente con el Grupo Malkenu y que resultan indispensables previo a someter el caso ante el Comité de Conciliación.

Tras evaluar los argumentos y la documentación aportada, la Procuraduría concluyó que la solicitud estaba debidamente sustentada y, en consecuencia, accedió al aplazamiento, fijando como nueva fecha para la audiencia el 3 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana, la cual se realizará de manera virtual.

De acuerdo con el auto emitido por la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, el aplazamiento se produjo luego de que la Secretaría Distrital de Planeación solicitara formalmente reprogramar la diligencia, inicialmente prevista para el 21 de enero de 2026, argumentando la necesidad de adelantar una mesa técnica previa.



En el auto, la Procuraduría también dejó constancia del reconocimiento de la personería jurídica de la apoderada del Distrito, así como del cumplimiento de los requisitos legales para reprogramar la diligencia, subrayando que la decisión se ajusta a los procedimientos vigentes.

El aplazamiento mantiene en expectativa a sectores jurídicos, empresariales y de control, dado que este caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales, el alcance de las decisiones urbanísticas y el uso de la conciliación extrajudicial como mecanismo para evitar litigios de alto impacto contra el Estado.