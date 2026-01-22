En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reprograman audiencia contra Distrito por millonarios daños urbanísticos en Ciudad Bolívar

Reprograman audiencia contra Distrito por millonarios daños urbanísticos en Ciudad Bolívar

La Procuraduría aplazó la audiencia de conciliación tras acoger la solicitud de la Alcaldía de Bogotá, que propuso instalar una mesa técnica para revisar aspectos jurídicos, ambientales y de planeación.

