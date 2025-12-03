En vivo
Caribe  / A la cárcel hombres que desviaban insumos de empresa de pinturas para producir cocaína

A la cárcel hombres que desviaban insumos de empresa de pinturas para producir cocaína

Se trata de una banda que almacenaba altas cantidades de químicos en una bodega de Aguachica (Cesar), para luego enviarlos a zonas clandestinas, donde procesaban estupefacientes.

