Abren investigación disciplinaria a tres exalcaldes del Atlántico por presuntas irregularidades

Bajo la lupa de la Procuraduría se encuentran Rehúnsen Martínez, ex alcalde de Santa Lucía; Galdino Orozco, ex alcalde de Palmar de Varela; y Marly Gutiérrez, ex alcaldesa de Luruaco, Atlántico, por presuntas irregularidades en procesos de licitación y, además, por el posible no pago de prestaciones sociales y ayudas de cesantías.

El primer caso corresponde al del exalcalde de Santa Lucía, Atlántico, Rehúnsen Martínez; quien, junto al exsecretario de Hacienda Municipal; Hugo Vásquez Suárez y la exjefa de la Oficina de Recursos Humanos, Delia Bedrán Medina, habrían cometido presuntas irregularidades en el pago de las prestaciones sociales de varios funcionarios, especialmente en temas de auxilio de cesantías.

A esta lista se suma el ex alcalde de Palmar de Varela, Galdino Orozco; por presuntas irregularidades en temas de contratación pública, relacionados con obras de pavimentación en la zona occidental del municipio.

Otro de los exmandatarios investigados sería Marly Gutiérrez, exalcaldesa de Luruaco, Atlántico, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y contrato de licitación para la construcción de un CAI de la Policía en el corregimiento de San Juan de Tocagua.

Publicidad

Así mismo, el ministerio público ordenó la investigación contra la ex secretaria General de Barranquilla, Gisela Mastrodoménico, luego de una denuncia ciudadana que advertía sobre la presunta no publicación en el SECOP del contrato, adjudicación y convenio interadministrarico para realizar obras de alcantarillado público.