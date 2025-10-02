Abren investigación tras orden judicial que dejó libre a presunto feminicida en Atlántico

Ante la Comisión Seccional de Disciplina del Atlántico se compulsaron copias para que se investiguen las circunstancias en las que un juzgado otorgó libertad por vencimiento de términos a Jorge Leonardo Piña Rodríguez, señalado por el feminicidio de su expareja sentimental.

La víctima en este caso es la docente Nalfi Esther Blanco Olmos, quien en noviembre de 2024 fue asesinada en su propia casa, ubicada en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), donde al parecer fue su expareja el que la empujó, hizo que se golpeara la cabeza y luego la habría asfixiado con sus propias manos.

Este hombre inicialmente huyó, pero al poco tiempo él mismo se entregó a las autoridades y fue encarcelado, hasta esta semana cuando el juez Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga ordenó su libertad, al considerar que se expidió el tiempo para iniciar el juicio oral.

Esta decisión es la que ahora se investiga para esclarecer si se incurrió en alguna falla disciplinaria, informó el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció una investigación sobre la decisión que dejó en libertad por vencimiento de términos al señalado feminicida de la profesora Nalfi Blanco Olmos, asesinada en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, en 2024. pic.twitter.com/gXGExVgpcH — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 2, 2025

“Este fue un hecho que enlutó a la población de Sabanalarga y que generó mucho descontento y preocupación en la ciudadanía. Ante esos hechos graves, se ha pedido entonces que sea la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico que investigue y determine si con ocasión a esos hechos hay lugar o no a la comisión de una falta disciplinaria y, por supuesto, para que también se identifiquen a los presuntos autores de dicho comportamiento”, manifestó el magistrado.

La familia de Nalfi cuestiona que la audiencia en la que se ordenó la libertad de Jorge Piña se realizó sin la presencia del delegado de la Procuraduría y que la Fiscalía no presentó recursos para apelar la decisión.

Publicidad

Afirman que el juicio empieza el próximo 10 de octubre y que esto apenas se dará, debido a las presuntas dilaciones que habría cometido la defensa del procesado, por lo que considera injusto esta libertad por vencimiento de términos.