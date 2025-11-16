Alias 'La Negra Dominga' habla por primera vez sobre muerte de Roberto Vega Daza: esto dijo

A través de una videollamada solicitada por él mismo, Álvaro Ospino Illera, más conocido como 'La Negra Dominga', decidió contar su versión ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, en España, acerca de su presunta responsabilidad en la muerte de Roberto Vega Daza, de la que insiste que no tuvo nada que ver.

En un encuentro privado reseñado por los periódicos Las Provincias y Levante, Ospino recalcó que nunca se le ocurrió tener a los Vega Daza como enemigos y de hecho llegó a preguntarle al juez que para qué iba a iniciar una guerra que sabía que iba a perder.

Alias 'La Negra Dominga' aceptó que sí le dolió el asesinato de su sobrino Jonathan José Ospino Illera en una fiesta ocurrida en octubre de 2022 en Puerto Colombia, Atlántico, pues lo quería como a un hijo. Sin embargo, también remarcó que nunca se planteó vengar su muerte y que estas versiones se alimentaron desde redes sociales.

En su testimonio voluntario, el procesado dijo que está seguro que Roberto Carlos Vega Daza estuvo involucrado en la muerte de Jonathan, por los diferentes videos que se difundieron en su tiempo, mas no pasaba el mejor momento de su vida para protagonizar una vendetta como la que, según él, se ha mal vendido. “No era la manera de proteger a mis seis hijos”, alcanzó a decir.



Finalmente, el procesado se describió ante el juez como un supuesto empresario dedicado a la ganadería y a la compraventa de vehículos en Colombia y Venezuela. Aprovechó para manifestarle que, a su consideración, merece la libertad al no “tener relación con el narcotráfico ni bandas como el Tren de Aragua o Los Costeños” en el Caribe.

Paralelamente a estas declaraciones, hay que recordar que la Guardia Civil en España avanza con el esclarecimiento de este triple homicidio ocurrido en la población de El Saler, en Valencia, donde además de Álvaro Ospino Illera ya fueron capturadas dos personas —un presunto sicario y una mujer que aparentemente ayudó en la logística de los hechos—.

Las autoridades competentes anunciaron que recaban pistas para ir tras dos sospechosos más, de los cuales no se sabe su identificación.

Álvaro Ospino llegó a ese país en mayo del presente año, pues el pasado 10 de marzo fue dejado en libertad en Barranquilla luego de ser capturado por un presunto porte ilegal de arma de fuego. Dicho procedimiento fue anulado, debido a que su defensa presentó documentos que daban cuenta de que el arma sí era de porte legal.