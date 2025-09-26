En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Aliste el paraguas: pronostican lluvias en todo el Caribe para este fin de semana

Aliste el paraguas: pronostican lluvias en todo el Caribe para este fin de semana

En Sucre aumenta el número de damnificados por el intenso vendaval de las últimas horas: el censo preliminar ya registra 650 familias afectadas y el conteo aún no termina.

Ondas tropicales sep 26.jpg
Pese al avance de fenómenos en el océano Atlántico, estos no tendrían incidencia directa en territorio colombiano.
Tomado de servir.net
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

En aguas del Mar Caribe avanza con dirección al norte la onda tropical número 38 de la temporada, la cual mantiene un 8 0% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas y, si bien no tendrá incidencia en territorio colombiano, podría generar efectos indirectos en la costa norte de nuestro país.

Como parte de esos efectos indirectos se esperan lluvias moderadas o fuertes desde este viernes y hasta el próximo domingo, por lo que el Ideam elevó alerta naranja por tiempo lluvioso para los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena y el Golfo de Urabá, así como alerta amarilla para La Guajira.

"Este fin de semana se esperan lluvias de variada intensidad en toda la región Caribe, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche, debido a la presencia de la vaguada que está en esa zona y el tránsito de una onda, aunque esta solo tiene conversión hacia la parte norte, es decir, hacia las islas mayores de las Antillas", explicó Paola Bulla, meteoróloga del Ideam.

Más de 650 familias damnificadas en Sucre

Cientos de familias a la intemperie y serios impactos ambientales dejó el paso de un vendaval en Sucre, donde minuto a minuto crece la cifra de damnificados en seis municipios, sobrepasando hasta la capacidad de atención de las mismas autoridades, que aún no logran terminar el censo pese a redoblar esfuerzos.

Lea también:

  1. Vendaval en Sucre sep 25.jpg
    Destrozos en Sucre como consecuencia del paso de un vendaval.
    Cortesía
    Caribe

    Aguaceros y vendaval causan daños en el Caribe: a una mujer le cayó su casa encima

  2. Vendaval en Montería sep 22.jpg
    Sector afectado en la capital de Córdoba.
    Alcaldía de Montería.
    Caribe

    Vendaval causa estragos en Montería: casas destechadas y barrios inundados

El balance preliminar da cuenta de más de 500 familias damnificadas en Corozal, otras 100 en San Pedro y 50 en Morroa; sin embargo, las afectaciones también se extienden a los municipios de Betulia, Galeras y Coveñas.

Las viviendas de estas familias damnificadas quedaron sin techos, inundadas y algunas hasta se desplomaron con el vendaval y el aguacero que cayó la madrugada del jueves; aún así, algunos se resisten a ir a un albergue y prefieren intentar recuperar sus pocos enseres, por lo que inicialmente las autoridades han habilitado dos centros de atención en Corozal, donde los afectados pueden reportar su situación y reclamar ayudas humanitarias.

El reporte lo entrega la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre, Paola Tous, quien a su vez informó las afectaciones que sufrió el medio ambiente, teniendo en cuenta que hasta decenas de aves murieron tras este fenómeno natural: "En medio de todo esto sufrieron afectaciones las aves, no sabemos realmente por qué, pero seguramente tiene que ver con la caída de más de 100 árboles, porque ellas suelen dormir ahí", expresó.

En Sucre las autoridades, además de ayudas humanitarias, también buscarán darles acompañamiento psicosocial a los damnificados, teniendo en cuenta la crisis que está afrontando cada uno de ellos con la pérdida intempestiva de sus viviendas.

