Aguaceros y vendaval causan daños en el Caribe: a una mujer le cayó su casa encima

Aguaceros y vendaval causan daños en el Caribe: a una mujer le cayó su casa encima

Solo en Sucre hay más de 600 casas afectadas por desplome de paredes, voladura de techos e inundaciones.

Vendaval en Sucre sep 25.jpg
Destrozos en Sucre como consecuencia del paso de un vendaval.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Casas desplomadas, tejas partidas por doquier, árboles caídos en las calles y barrios enteros inundados es el panorama con el que se despiertan amplias zonas del Caribe, donde intensas ráfagas de viento y una fuerte tormenta eléctrica está azotando a la región desde la 1 de la madrugada.

El aguacero cayó de manera generalizada en Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Sucre; sin embargo, las afectaciones más fuertes se reportan en este último departamento, donde los organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo estiman daños en más de 600 viviendas, y apenas está empezando el censo.

Paola Tous, directora de Gestión del Riesgo, indicó que decenas de casas también se desplomaron, dejando a una mujer herida bajo los escombros. Allí el panorama más crítico se observa en Corozal, Sincelejo y San Pedro.

"Tenemos casas destechadas, árboles en el suelo, casas totalmente colapsadas, familias inundadas, hay personas afectadas como una señora a la que le cayó la casa encima y se cortó la cara", contó a Blu Radio.

"Acabamos de activar nuestro programa de Sucre Escucha, con nuestro personal que ya se está dirigiendo al territorio también. Hay muchas personas que con solo verlo a uno se ponen a llorar, porque fue algo muy traumático realmente", narró la funcionaria.

En María la Baja, Bolívar, también debieron declarar la calamidad pública tras las lluvias de las últimas horas que causaron daños y dejaron damnificadas a más de 1.000 personas.

En Magdalena, los organismos de socorro y autoridades adelantan labores de remoción de escombros, luego de que el techo del estadio municipal de Algarrobo se vino abajo.

Antes, en Pueblo Bello, Cesar, los vientos de vendaval derribaron postes de energía y árboles, que están siendo removidos por las autoridades.

