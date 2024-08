Alta expectativa por Cumbre Energética para bajar altas tarifas de energía en el Caribe

El aumento del precio de la energía en bolsahasta en un 325% para el mes de agosto sigue siendo un ‘dedo en la llaga’ para múltiples sectores, principalmente para el político, cuyas voces han empezado a proponer que, si no se llegan a acuerdos que logren bajar las altas tarifas para la región Caribe, el Gobierno Nacional debe intervenir los servicios públicos.

Esto, a partir de la alta expectativa que hay en la región Caribe por laCumbre Energéticaque este sábado, desde las 9:00 a.m., liderarán dos comisionados de la CREG y el ministerio de Minas y Energía con generadoras de energía en el edificio de la gobernación del Atlántico, con la finalidad de trazar una hoja de ruta que permita bajar el precio del kWh.

Mauricio Gómez, senador por el Partido Liberal, es uno de los congresistas que apoya la posible intervención del Gobierno Nacional pero, eso sí, como una última instancia, pues confía en que esta mesa de trabajo “dé sus frutos” para bajar las tarifas.

"Yo lo he dicho públicamente, no me gusta el tema de que al Gobierno le toque intervenir gremios y empresas públicas y/o privadas, pero aquí estamos hablando de una crisis social sin precedentes, ya que el kilovatio/hora no aguanta un peso más de incremento, por eso esperamos que se logren acuerdos", dijo Gómez.

Sin embargo, otra es la posición que comparte el senador por el Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, quien no ve como solución que el Gobierno “que tanto critican” intervenga los servicios públicos ya que, según explicó, podría ser peor el remedio que la enfermedad.

"No estoy de acuerdo con eso porque eso fue lo que precisamente pidieron para Electricaribe y... ¿Qué se logró? Absolutamente nada. Además, si nosotros le estamos pidiendo medidas de solución a un Gobierno que no las da, entonces de dónde vamos a sacar que la solución será intervenir y darle el manejo al Gobierno que tanto criticamos".

Siendo así, propondrá ante la reunión que las generadoras manejen una tarifa diferencial del kWh para estratos bajos con beneficios directos al usuario, a lo que se suma una tabla de beneficios para los hogares que mejoren su cultura de consumo.

A la Cumbre Energética también están convocados el gobernador Eduardo Verano de La Rosa, alcaldes del Atlántico y Comités de Servicios Públicos para que, de igual manera, tengan voz de participación ante cualquier decisión que se tome.