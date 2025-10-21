Aparecieron los dos pescadores que eran buscados en Cartagena: naufragaron 48 horas

Sobre las 3:00 de la madrugada de este martes lograron regresar a su natal Tierrabomba, en la zona insular de Cartagena, los dos pescadores que se encontraban desaparecidos desde el pasado domingo en altamar.

Los dos hombres, nativos de la isla de Tierrabomba, habían salido a una tradicional faena de pesca cuando, en medio del recorrido, el motor de la embarcación en la que se encontraban sufrió una avería. Una vez se confirmó la desaparición, sus familiares dieron aviso a las autoridades, que activaron los protocolos de búsqueda; sin embargo, estos no dieron resultados.

“El relato de ellos es muy angustiante. Nos dicen que tenían un solo remo; cuando se les apagó el motor, lograron tirar el ancla y empezaron a hacerle mecanismos al motor. Fueron horas y horas en lo mismo, hasta que prendió el motor y lograron regresar y llegar a la orilla”, sostuvo en diálogo con BLU Radio Jhon Jairo Rodríguez, integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Tierrabomba.

Tras llegar a la isla, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, ya que presentaba signos de deshidratación.



“La verdad fue una alegría muy grande, porque fueron muchas horas de zozobra para sus familias, para todos nosotros. Ellos se encuentran bien, recuperándose, porque se quedaron sin agua y les tocó incluso tomar agua salada”, detalló Rodríguez.

El integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Tierrabomba, además, hizo un llamado a las autoridades para que en estos casos tengan en cuenta el apoyo de las comunidades en los operativos de rescate, pues asegura que su conocimiento y experiencia en la zona podrían reducir los tiempos de búsqueda.