Aprehenden a menor que atentó contra tendero en Barranquilla: tenía panfletos de 'Los Costeños'

Unidades de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la Seccional de Inteligencia Sipol, lograron dar en las últimas horas con el paradero de un adolescente, quien es señalado como el presunto responsable del atentado extorsivo hace unos días contra la tienda “San Miguel” en el Barrio Lucero en Barranquilla, cuyo propietario hoy lucha por su vida tras recibir dos disparos, uno de ellos en su rostro.

Según lo conocido en primicia por Blu Radio, el joven de solo 17 años trataba de esconderse de las autoridades en una vivienda ubicada en la carrera 38 con calle 37, centro de Barranquilla, donde además las autoridades le incautaron un arma de fuego, ocho municiones calibre 5.56 y cinco panfletos más alusivos a la banda Los Costeños.

La diligencia de registro y allanamiento permitió recolectar los elementos necesarios para una posible judicialización por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas, teniendo en cuenta que el aprehendido está próximo a cumplir su mayoría de edad.

El registro de las cámaras de seguridad fue clave para determinar su ruta de escape de esta personas, al tiempo de que los investigadores a cargo del caso lo relacionaron con otro episodio en el que dejó panfletos amenazantes en otra tienda, justamente en una ubicación muy cercana a donde se realizó el atentado.

El menor será puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras que la víctima José Alfredo Bueno intenta recuperarse de un disparo en su cabeza y otro en su espalda.

El presidente de Undeco en Atlántico, Orlando Jiménez, rechazó este reciente ataque a bala contra el tendero Bueno y confirmó que en los últimos 24 meses alrededor del 30% de los negocios extorsionados han cerrado sus puertas definitivamente.

"Desde Undeco lamentamos que ocurran esta clase de situaciones, sobre todo porque son comerciantes que están ahí buscando una mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generando uno, dos o tres empleos, fraccionando los productos a cómo el bolsillo del cliente alcance", expresó.