Asesinan a bebé mientras dormía en Magdalena; hipótesis revelaría supuesta venganza contra su madre

Total rechazó despertó este fin de semana el asesinato de una niña de solo un año de nacida llamada Luciana, quien fue atacada por un hombre cuya identidad se desconoce, momentos en los que la madre de la menor la dejó durmiendo para hacer unos compromisos.

El hecho sucedió en el corregimiento de Apure, municipio de Plato, en Magdalena, donde el comandante de esa jurisdicción, coronel Javier Alberto Duarte, anunció la captura del presunto responsable horas después de los hechos.

La gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla, llegó hasta la zona y le dio sus condolencias a la familia afectada.

Una de las hipótesis que es analizada hasta el momento es la de una aparente venganza por parte del hombre, de quien se cree que estaba molesto con la madre por no querer tener una relación sentimental con él.



En ese orden de ideas, el suceso fue lamentado por defensores de derechos humanos como, Norma Vera Salazar, describiendo el episodio como “desgarrador” y añadiendo que “no hay palabras suficientes para nombrar tanta crueldad".

La Alcaldía de Plato, Magdalena, también se refirió al homicidio por medio de un comunicado en el que se compromete a adelantar las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

