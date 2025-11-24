En vivo
Asesinan a bebé mientras dormía en Magdalena; hipótesis revelaría supuesta venganza contra su madre

Asesinan a bebé mientras dormía en Magdalena; hipótesis revelaría supuesta venganza contra su madre

El hecho sucedió en el corregimiento de Apure, municipio de Plato, en Magdalena, donde la Policía anunció la captura del presunto responsable horas después de los hechos.

