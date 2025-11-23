En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Avanzan las elecciones atípicas en Magdalena para escoger nuevo gobernador

Avanzan las elecciones atípicas en Magdalena para escoger nuevo gobernador

La Registraduría instaló 2.924 mesas de votación, distribuidas en 389 puestos en todo el departamento.

Elecciones gobernador Magdalena.png
Las autoridades en Santa Marta, Magdalena, abrieron las urnas desde las 8:00 de la mañana.
Registraduría
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad