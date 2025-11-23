Avanzan las elecciones atípicas en Magdalena para escoger nuevo gobernador

El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, Jaime Hernando Suárez, dio apertura en Santa Marta este domingo 23 de noviembre, desde las 8:00 de la mañana, a las urnas para la elección atípica de gobernador del Magdalena.

La Registraduría Nacional informó que fueron instaladas 2.924 mesas de votación, distribuidas en 389 puestos en todo el departamento, donde un total de 1.094.215 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.

“Tenemos todo listo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de gobernador en el departamento de Magdalena. Vamos a tener 389 puestos de votación, de los cuales 139 son en el sector urbano, y 250 son en el sector rural. Serán un total de 2.924 mesas de votación en las que habrán 18.477 jurados de votación”, dijo inicialmente el delegado Jaime Hernando Suárez.

“Para los jurados que no asistieron, vamos a estar muy pendiente de llegar a las mesas de votación para hacer unas micro capacitaciones este día. Hicimos los simulacros de preconteo, los simulacros de escrutinio, estamos haciendo simulacros de biometría, tenemos absolutamente todo probado para que estas elecciones salgan muy bien”, agregó .



Votación. Foto: Suministrada

“Tenemos cuatro candidatos que van a aparecer en la tarjeta electoral y que sus votos van a ser escrutados. También es importante que sepan que tenemos 10 puestos donde vamos a hacer un prototipo, vamos a probar la biometría facial por primera vez en el Magdalena, cinco puestos en la ciudad de Santa Marta y cinco puestos en la ciudad de Ciénaga. Por parte de la registraduría, vamos a tener 1.869 funcionarios”, también llegó a decir.

Entre los aspirantes para dicho despacho están Margarita Guerra (Fuerza Ciudadana), Miguel 'El Mono' Martínez (Coalición ALMA), Luis Santana (Dignidad & Compromiso) y Rafael Noya (Movimiento en el Magdalena Cabemos Todos).

Del mismo modo, la Procuraduría desplegará 110 funcionarios en los 389 puestos y 2.924 mesas de votación, además de un equipo especializado que supervisará el centro de cómputo y los sistemas del preconteo. Personerías municipales y Defensoría del Pueblo también estarán presentes en los 30 municipios.

La presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó la atención nacional sobre el departamento. El funcionario aterrizó en Santa Marta para recibir denuncias de presunta presión política en hospitales y dependencias de la Gobernación, y aseguró que el Gobierno no permitirá interferencias indebidas que afecten la voluntad de los votantes.

Finalmente, la fuerza pública activó más de 2.300 uniformados que estarán en las calles, apoyados por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, con patrullajes terrestres, sobrevuelos y equipos de inteligencia para reaccionar ante cualquier alteración del orden público.