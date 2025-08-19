Asesinan a mujer que había reclamado a vecinos por consumir droga cerca de su casa en Barranquilla

En el barrio Santa María, sur de Barranquilla, hay conmoción por el asesinato de una mujer de 40 años a la que sicarios balearon cuando esta se encontraba en su casa.

El atentado ocurrió a las 9 de la noche del lunes festivo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima identificada como Dilis Elena Sampayo Amador, de 40 años, se encontraba al interior de su casa, ubicada en la Carrera 3 Sur #81-33, cuando fue sorprendida por dos sujetos que llegaron en una motocicleta negra.

El parrillero del vehículo, vestido con camisa blanca, descendió de la moto, sacó un arma de fuego y disparó a la cabeza de la mujer. Los agresores huyeron de inmediato del lugar, mientras Delis Elena fue trasladada por sus familiares al Paso Santa María, donde ingresó sin signos vitales.

Autoridades investigan si este crimen está relacionado con una discusión que días antes la mujer sostuvo con unos vecinos, a los que les pidió que no consumieran drogas cerca de su casa.

“Esta confrontación es una de las hipótesis que se están analizando en la investigación cómo posible móvil del crimen”, dijo una fuente cercana al caso.

La Policía confirmó que la víctima no tenía antecedentes judiciales, y era una ama de casa que se dedicaba al cuidado de su hogar.

El CTI de la Fiscalía se encargó de practicar el levantamiento del cadáver mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.