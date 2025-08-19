Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a mujer que había reclamado a vecinos por consumir droga cerca de su casa en Barranquilla

Asesinan a mujer que había reclamado a vecinos por consumir droga cerca de su casa en Barranquilla

El CTI de la Fiscalía se encargó de practicar el levantamiento del cadáver mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Armas, referencia
Armas, referencia
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 10:30 a. m.

En el barrio Santa María, sur de Barranquilla, hay conmoción por el asesinato de una mujer de 40 años a la que sicarios balearon cuando esta se encontraba en su casa.

El atentado ocurrió a las 9 de la noche del lunes festivo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima identificada como Dilis Elena Sampayo Amador, de 40 años, se encontraba al interior de su casa, ubicada en la Carrera 3 Sur #81-33, cuando fue sorprendida por dos sujetos que llegaron en una motocicleta negra.

El parrillero del vehículo, vestido con camisa blanca, descendió de la moto, sacó un arma de fuego y disparó a la cabeza de la mujer. Los agresores huyeron de inmediato del lugar, mientras Delis Elena fue trasladada por sus familiares al Paso Santa María, donde ingresó sin signos vitales.

Autoridades investigan si este crimen está relacionado con una discusión que días antes la mujer sostuvo con unos vecinos, a los que les pidió que no consumieran drogas cerca de su casa.

“Esta confrontación es una de las hipótesis que se están analizando en la investigación cómo posible móvil del crimen”, dijo una fuente cercana al caso.

La Policía confirmó que la víctima no tenía antecedentes judiciales, y era una ama de casa que se dedicaba al cuidado de su hogar.

Publicidad

El CTI de la Fiscalía se encargó de practicar el levantamiento del cadáver mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios

Violencia Contra la mujer

Barranquilla

Intolerancia

Noticias de hoy