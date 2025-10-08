Atentan contra exdirector de Policía aduanera de Barranquilla vinculado a 'Papa Pitufo'

Hay alerta en Barranquilla, luego de que en la tarde de este martes 7 de octubre se presentara un atentado en el sur de la capital del Atlántico contra el exdirector de Policía fiscal y aduanera de esta ciudad, mayor (r) Royce Díaz, quien resultó ileso del ataque. Esta persona es señalada por tener presuntos vínculos con 'Papa Pitufo'.

Según información que entregó la Policía, el exmiembro de la Policía fue objeto de un ataque a balas que logró repeler, lo que terminó en un intercambio de disparos que no dejó personas heridas. Sin embargo, por ahora es motivo de investigación la causa detrás de este hecho que no se descarta como un atentado.

Es de recordar que el pasado 5 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el mayor (r) Díaz, por presunto incremento injustificado de su patrimonio en vigencias 2022 y 2023, fechas en las que justamente ejerció su cargo como Jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Barranquilla.

De acuerco con información que conoció Blu Radio, esta persona se encargaba de coordinar la entrada de vehículos de carga a Barranquilla, tras el arribo de contenedores al puerto, los cuales pasaban por los puntos de control sin ser revisados ni tampoco contabilizados, con el objetivo de evadir registros y pagos de impuestos por importación.



Según denuncias que fueron presentadas a la dirección nacional de Policía Fiscal y Aduanera, esta actividad no solo facilitaba el ingreso de mercancía de contrabando como ropa o zapatos, sino también oro, animales y hasta migrantes irregulares.

Por esto, fue retirado el mayor en abril de 2024 por “voluntad del Gobierno nacional” al considerar que estaban incurriendo en posibles prácticas de corrupción, siendo que tras varias investigaciones, fue vinculado a Diego Marín Buitrago, más conocido como 'Papa Pitufo', para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando.

