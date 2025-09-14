Avanza en Barranquilla proyecto para la implementación de un taxímetro: buscan operador

Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), confirmó que está en una etapa de evaluación de oferentes para la adjudicación del respectivo contrato el proyecto del Sistema Inteligente de Transporte Público Individual en esta ciudad, más conocido como Taxímetro, el cual ha sido altamente solicitado por los conductores de este gremio.

Según lo dicho por Orlinson Villa, presidente de Asotaxb, la expectativa es que tras firmar la firma del contrato se abra una etapa de socialización durante cuatro meses, en la que alistarán en conjunto los ajustes de la operación.

“Por supuesto que necesitamos esa parte de la infraestructura para seguir mejorando el servicio. Estamos claro que tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología que conecta hoy a los usuarios con el transporte público individual”, dijo.

Paro de taxistas en Bogotá Foto: referencia, AFP

Villa advierte que la llegada del taxímetro brindará soluciones a las diferencias por tarifas sobre todo en temporadas altas y dará más seguridad a los clientes en sus conductores escogidos.

“Eso (taxímetro) nosotros no lo tenemos y nos ha puesto en desventaja con las diferentes plataformas digitales, donde los taxistas deben conformarse con unos precios bastante bajos. Asimismo, obligando al gremio a tener un cierre financiero en el negocio y por eso usted ve que en Barranquilla la mayoría de los taxis están bastante viejos”, declaró a Blu Radio.

De igual manera, declara que su llegada debe acompañarse de un control a las plataformas digitales, las cuales según él han provocado la quiebra en cerca de 7.000 taxis en Barranquilla.