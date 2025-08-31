Taxista de 60 años fue asesinado en Bucaramanga en medio de un hurto

Un taxista de 60 años fue asesinado en el barrio Café Madrid, al norte de la ciudad, cuando un pasajero que había recogido minutos antes lo atacó para robarle el producido del día.

La víctima fue identificada como Gilberto Herrero Moreno, quien conducía el taxi de placas TTW-402.

De acuerdo con las autoridades, el hombre recogió a un pasajero en la zona, quien lo llevó hasta el sector conocido como La Virgen, en el norte de Bucaramanga. Allí, el hombre lo intimidó con arma de fuego para robarle el dinero producido de su trabajo en el día y, en medio de un forcejeo, le disparó en dos oportunidades.

Los investigadores indicaron que el taxista presentaba lesiones en sus manos, lo que evidencia que intentó defenderse durante la agresión del ladrón. Incluso, en una de ellas aún sostenía el dinero que había logrado trabajar durante el día, evitando que fuera hurtado.

El delincuente, descrito por testigos como un hombre de aproximadamente 30 años que portaba un casco negro, huyó a pie del lugar en inmediaciones del barrio Café Madrid, tras llevarse dos teléfonos celulares de la víctima.

Los residentes del sector intentaron auxiliar al conductor y lo trasladaron de urgencia al Hospital Local del Norte; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga activó un plan candado para dar con el paradero del responsable de este homicidio. Por su parte, el gremio de taxistas expresó su rechazo al crimen y pidió mayores garantías de seguridad para ejercer su labor en la capital santandereana.