Barranquilla clamó por la salud de Miguel Uribe y el cese de la violencia

Más de 1.000 personas se citaron este domingo, 15 de junio, en la tradicional Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla para orar en favor del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado armado hace solo una semana, y pedir el cese de la violencia que hoy golpea al país.

Los asistentes llegaron desde las 9:00 de la mañana vestidos de blanco y con banderas de Colombia, a la espera de lo que sería la eucaristía que no tuvo inició hasta después de las 10:00 a. m., sin embargo, a las afueras del recinto varias familias iniciaron devocionales en un ambiente tranquilo.

De igual manera, para después del servicio se tenía programada una pequeña marcha a los alrededores de la parroquia, pero esta no se llevó a cabo.

Enrique Barandica, uno de los presentes, hizo un llamado a respetar las decisiones o ideas políticas de los demás. “El objetivo simplemente es decirle al país que no somos seres violentos, no debemos dejarnos llevar por las apreciaciones de otras personas. Formemos nuestro propio concepto e identidad. Si no lo hacemos, no podemos tomar las decisiones correctas en este país”, dijo.

Por su parte, Alberto Roncayo, otro de los que se acercó a la cita, dijo que la paz si es posible simplemente y cuando se le dé un lugar a Dios en la conversación. “La convocatoria estuvo completamente llena, la gente acudió masivamente pidiendo por la salud del senador Miguel Uribe Turbay y, más que eso, por la libertad de Colombia y el cese de la violencia. El único que puede acabarla es Dios”, agregó.

A las afueras de la Catedral habló con los medios de comunicación Efraín Cepeda, presidente del Senado, describiendo al Gobierno Nacional como autoritario y diciendo que las elecciones venideras hasta el momento no tienen garantías.

“La democracia en Colombia es mucho más grande, la estamos defendiendo. No solamente le hacemos fuerza a Miguel, estos regímenes autoritarios no entienden que la Constitución ordena la separación de poderes. No pueden dedicarse a atacar todo el tiempo a los congresistas y a los magistrados, eso es lo que engendra la violencia. Solicitamos a los colombianos mesura, cabeza fría y mucha solidaridad”, dijo inicialmente.

“Siempre tenemos que exigir las garantías, a veces no las sentimos tanto (hablando de las elecciones del próximo año). En el caso de Miguel Uribe se puede ver como su abogado pidió más de 20 veces refuerzos de seguridad y simplemente no le respondieron. Estamos con el alma compungida, pero con la voluntad firme de que vamos a salir de esta horrible noche”, agregó.

Finalmente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que para este martes habrá un homenaje a Miguel Uribe Turbay y su familia, en el que precisamente estará su hermana, María Carolina Hoyos Turbay.

“Vamos a hacer este próximo martes en el Cubo de Cristal, de la Plaza de la Paz, y va a venir la hermana de Miguel, María Carolina Hoyos, para hacerle una expresión de afecto, aprecio, cariño y de rechazo a la violencia”, culminó.