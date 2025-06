Barranquilla está lista para marchar en favor de la salud del senador Miguel Uribe Turbay

A partir de las 9:00 de la mañana de este domingo 15 de junio, políticos y ciudadanos se reunirán en la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla para pedir por la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay, reciente víctima de un atentado armado en Bogotá, y en rechazo a la violencia que azota a Colombia en estos momentos.

Los manifestantes, a quienes se les ha pedido asistir vestidos de blanco como signo de paz, primero participarán en una eucaristía programada a las 10:00 de la mañana y, al término de la misa, realizarán una marcha en silencio por los alrededores de la Catedral.

Sobre esta convocatoria nacional habló el senador de la bancada caribe Mauricio Gómez, desde la Plaza de la Paz de Barranquilla.

“Le decimos ¡Basta ya a los criminales! Este domingo, por encima de los partidos políticos, de las ideologías, invito a todos los atlanticenses a marchar en silencio por la vida de mi compañero y amigo Miguel Uribe Turbay, por nuestra democracia, por nuestras instituciones, por la paz de Colombia. ¡Basta ya!”, declaró en un video dentro de las redes sociales.

Miguel Uribe Foto: AFP

La caminata terminará en la misma Catedral con una oración colectiva, como un acto de fe y unión por nuestro país.

Recordemos que hace una semana también se realizó un plantón en rechazo a los hechos en los que resultó herido Miguel Uribe Turbay, allí se congregaron cerca de 50 personas en la plaza de La Paz, lugar donde este domingo también habrá asistentes.

Durante el evento hablaron con Blu Radio asistentes como Alfredo, quien declaró que el ataque armado ocurrió en Bogotá, pero “la inseguridad se siente en todo el país”.

“Definitivamente, he sido víctima de inseguridad. Las armas uno las renueva y al tiempo ya no las puede portar, por lo que es un dinero que prácticamente se está perdiendo. La seguridad para uno mismo y su familia ya no se puede aplicar. De verdad que el estado ha maniatado a sus hombres para darle libertad a los delincuentes. Es la sensación que tenemos”, afirmó.

Edgar Orozco, presidente de Fenavi y líder del encuentro, aprovechó para hacer un llamado a que el presidente Gustavo Petro "deje de causar divisiones en el país”.

Finalmente, uno de los líderes del Centro Democrático en el Atlántico, Frank Chapman, mencionó que este suceso marca a toda Colombia: “Más que cualquier cosa es un daño al país. Le están haciendo un atentado a la democracia, Petro es un líder de mucha gente y debe saber que aquí están en riesgo los valores o la expresión”.