Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae banda dedicada a robar carros en Barranquilla y Soledad: cometieron más de 20 hurtos

Cae banda dedicada a robar carros en Barranquilla y Soledad: cometieron más de 20 hurtos

Entre los detenidos se encuentra el que sería el cabecilla de esta banda, encargado de suministrar la documentación falsa para los trámites de venta ilegal de estos vehículos robados.

Capturados por robo de vehículos en el área metropolitana de Barranquilla.
Capturados por robo de vehículos en el área metropolitana de Barranquilla.
Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 10:44 a. m.

Los cuatro principales responsables del robo de carros en Barranquilla, señalados así por las investigaciones de la Policía, fueron capturados en un operativo que se realizó de manera simultánea en los barrios El Rubí, Me Quejo, Nueva Colombia y Las Malvinas, ubicados en el sur de la capital del Atlántico.

El coronel Ángel Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que los capturados serían responsables de decenas de hurtos de vehículos cometidos entre 2024 y 2025 en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.

Cabecilla, entre los detenidos

Agregó que entre los detenidos se encuentra alias ‘El Cabezón’, quien sería el cabecilla encargado de suministrar la documentación falsa para los trámites de venta ilegal de vehículos.

"Estas personas estaban dedicadas al hurto de vehículos, pues se le atribuyen más de 20 hurtos de automotores. Entre ellos es capturado también alias 'Cabezón', líder de la banda, y entre todos los detenidos suman más de siete anotaciones por diferentes delitos", indicó.

Específicamente estas personas registran anotaciones por hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Ahora, con esta nueva captura, deberán enfrentar cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Atlántico

Noticias de hoy

Barranquilla

Policía Nacional

Robos