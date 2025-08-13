Cae banda dedicada a robar carros en Barranquilla y Soledad: cometieron más de 20 hurtos

Los cuatro principales responsables del robo de carros en Barranquilla, señalados así por las investigaciones de la Policía, fueron capturados en un operativo que se realizó de manera simultánea en los barrios El Rubí, Me Quejo, Nueva Colombia y Las Malvinas, ubicados en el sur de la capital del Atlántico.

El coronel Ángel Acosta, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que los capturados serían responsables de decenas de hurtos de vehículos cometidos entre 2024 y 2025 en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.



Cabecilla, entre los detenidos

Agregó que entre los detenidos se encuentra alias ‘El Cabezón’, quien sería el cabecilla encargado de suministrar la documentación falsa para los trámites de venta ilegal de vehículos.

"Estas personas estaban dedicadas al hurto de vehículos, pues se le atribuyen más de 20 hurtos de automotores. Entre ellos es capturado también alias 'Cabezón', líder de la banda, y entre todos los detenidos suman más de siete anotaciones por diferentes delitos", indicó.

Específicamente estas personas registran anotaciones por hurto calificado agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Ahora, con esta nueva captura, deberán enfrentar cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.