Caen dos toneladas de cocaína que estaban siendo transportadas por lancha en el mar Caribe

Un importante operativo de incautación realizado por la Armada Nacional, con el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aérea, permitió que se lograra la incautación de doscocaína toneladas de cocaína en una operación desarrollada en el Mar Caribe, a 71 millas de Santa Marta.

De acuerdo con la información entregada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, fue interceptada una lancha go fast que llevaba la mercancía, la cual estaba siendo pilotada por dos colombianos y dos jamaiquinos, quienes de inmediato fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía para que les impute cargos por porte y tráfico de estupefacientes.

La mercancía estaba empacada en 80 sacos, donde estaban los 2.000 paquetes que contenían la droga objeto de la incautación.

Aunque desde el gobierno no se informó cuál sería el destino inmediato de esta droga, se conoce que es movilizada por una ruta por Centroamérica hasta Estados Unidos, donde es vendida esta droga.

"Este resultado significa que más de 49 millones de dosis no llegarán a las calles del mundo, evitando que esas ganancias ilícitas financien violencia y corrupción. Luchamos con contundencia para cerrar las rutas del narcotráfico en nuestros mares. Seguiremos patrullando y protegiendo cada milla de mar que nos pertenece. Avanzamos sin descanso", expuso el ministro en su cuenta de X.

