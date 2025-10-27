Capturan en Cartagena a implicado en brutal asesinato de vigilante de 70 años en Antioquia

Cuando realizaba compras en la concurrida plaza de mercado de Cartagena, fue capturado alias ‘el Costeño’, uno de los presuntos autores del brutal asesinato de Gabriel Ángel Taborda, un vigilante de 70 años en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

‘El Costeño’, junto a seis personas más, es señalado de golpear al adulto mayor mientras este cumplía sus labores de vigilancia durante la madrugada del 8 de diciembre de 2024, en un sector conocido como Los Guayacanes.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se observa cómo los atacantes golpean a la víctima hasta dejarla inconsciente, para luego robarle sus pertenencias.

“En su momento, el adulto mayor fue trasladado hasta el centro asistencial de Ciudad Bolívar; no obstante, la gravedad de las heridas hizo que Taborda fuera remitido con urgencia hasta Medellín, donde batalló por su vida hasta las últimas horas, cuando confirmaron su deceso (domingo 12 de octubre), casi diez meses después del despiadado ataque”, señaló la Policía durante el anuncio de la captura.



De acuerdo con las investigaciones, el violento ataque contra Taborda fue una retaliación, pues la víctima habría frustrado un intento de robo a un local comercial.

El comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, explicó que alias ‘el Costeño’ es el sexto capturado por este aberrante hecho que causó indignación en el departamento: “Este sujeto fue capturado en el marco del ‘Plan Cazador’, en el ejercicio de solicitud de antecedentes. Efectivamente, en nuestro sistema, en el sector de Bazurto, fue ubicado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Él estaba deambulando en un sector muy concurrido, y lo que se ha podido establecer es que huyó a Cartagena porque tiene algún arraigo y porque le estaban siguiendo los pasos muy de cerca en el departamento de Antioquia”, señaló el oficial.

Alias ‘el Costeño’ presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y homicidio.