Cárcel para hombre señalado de asesinar a bebé en el Magdalena

Hasta un centro carcelario será movilizado Omar José Castellar de Oro, hombre judicializado por la Fiscalía, tras su presunta responsabilidad en el asesinato de una bebé de un año y ocho meses de nacida, en hechos ocurridos recientemente en jurisdicción de Plato, en Magdalena.

Pese a que esta persona de 48 años se declaró inocente, el ente acusador le imputó ante un juez los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca, consiguiendo en consecuencia la medida de aseguramiento.

“El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Omar José Castellar ingresó a una vivienda en Plato y atacó con un arma cortopunzante a la bebé, quien estaba en brazos de su madre.



Luego intentó darse a la huida, pero fue capturado en flagrancia gracias a la reacción oportuna de la comunidad.

La hipótesis que se mencionó, en su tiempo, fue que el procesador estaba molesto con la madre de la menor por no querer tener una relación sentimental con él.



En Barranquilla

En la madrugada de este miércoles se confirmó el segundo homicidio registrado en el mes de diciembre en el área metropolitana de Barranquilla, siendo la víctima en esta ocasión un joven de solo 18 años llamado Wilson Javier Jiménez Rojas.

Su deceso fue confirmado por médicos en el Nuevo Hospital General de Barranquilla, lugar en el que no pudo reponerse de dos disparos en su cabeza, uno en su abdomen y dos más en diferentes partes del cuerpo.

Publicidad

Wilson estaba en un sector llamado La Batea del barrio Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta.

Así las cosas, hay que recordar que el primer homicidio registrado en nuestra jurisdicción durante diciembre fue el de John Jader Rangel, alias "Cacha", ultimado en el barrio Villa Belén, de Soledad.

Esa víctima tenía cinco anotaciones judiciales y, según sus familiares, había recibido amenazas por altercados con personas del sector.