Cinco niños abandonados fueron rescatados en una vivienda en Valledupar, Cesar

En un hogar de paso en Valledupar, Cesar, bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentran en estos momentos los cinco menores de edad que fueron rescatados por la Policía Metropolitana de esta jurisdicción, tras su estado de abandono en una vivienda ubicada en el barrio Tierra Prometida.

El mayor Pedro Pinzón, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Valledupar, declaró que el rescate se propició por “la oportuna información suministrada por la comunidad y la rápida acción de los uniformados”.

“Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y la rápida acción de los uniformados, se procedió a forzar el ingreso al inmueble, rompiendo el candado y la cadena que impedían el acceso, con el fin de salvaguardar la integridad de los menores”, se puede leer en un comunicado de la institución armada.

“El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, informó que los niños fueron trasladados de inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibieron valoración médica completa. Los exámenes realizados permitieron descartar cualquier signo de violencia sexual o física. Posteriormente, los menores fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y llevados al Hogar de Paso del municipio, donde recibirán atención especializada”, agregan.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier situación que atente contra sus derechos fundamentales.