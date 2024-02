Comunidad logra acuerdo con Air-e para pago de energía y reinician conexión tras corte de tres días

La empresa Air-e inició las maniobras para la reconexión del suministro de energía a tres sectores del municipio de Soledad una vez sean garantizadas las condiciones de seguridad e integridad de los técnicos de la empresa, esto luego de que tres vehículos de la compañía fueran retenidos en medio de protestas de ciudadanos que pedían el restablecimiento del servicio.

El primero en el que fue restablecido el servicio fue el sector del barrio Los Cedros de Soledad donde Air-e cortó la energía a 41 casas pese a que estaban al día con el pago de sus facturas.

Tenemos los recibos en cero, documentos vencidos en cero y las facturas de los vecinos que han estado pagando. Nos tocó llevar las facturas de las 41 casas afectadas para demostrarle a Air-e que no somos usuarios morosos y que nos cortaron el servicio de forma arbitraria. Las personas que están pendiente del pago están ubicadas en otro sector al que no les cortaron el servicio enfatizó Verena Franco, vocera del barrio Los Cedros.

Los ciudadanos afectados por el corte de energía durante tres días dicen que no solo perdieron los alimentos que requieren refrigeración, sino que algunos tuvieron en riesgo su vida como Bernardo Álvarez Ospina, un hombre de 84 años con problemas respiratorios que requiere estar conectado las 24 horas a un respirador.

“Debo estar conectado al respirador toro el tiempo y la batería del equipo portátil se descargó. Quedé a la suerte de Dios porque nos cortaron la luz pese a que estábamos al día con el pago de la factura”, denunció Álvarez, quien también vive en el barrio Los Cedros.

Protesta contra Air-e. Blu radio.

La alcaldía de Soledad intervino para servir de mediadora entre la comunidad y la empresa Aire que se comprometió a restablecer en el transcurso de este viernes el servicio al barrio Ciudad Camelot y la urbanización Puerta de Oro, también afectados por el corte.

Sin dinero con qué pagar

En Ciudad Camelot son 50 las casas a las que les fue suspendido el servicio de energía. Entre estos también se vieron afectados algunos usuarios que están al día con el pago de sus facturas y otros cuya deuda con la empresa Air-e es millonaria.

Candelaria Lara, una adulta mayor que vive con sus tres hijas, afirma que la deuda en su caa es de 10 millones de pesos y se tiene desde que Electricaribe prestaba el servicio.

La mujer aunque dice que tiene la intención de llegar a un acuerdo de pago para ponerse al día, asegura no contar con los recursos.

“Quiero llegar a un acuerdo, que nos den alguna forma, pero no puedo pagar una cuota de $500.000 ya que en mi casa solo trabaja mi hija. Yo soy viuda desde la pandemia y estoy enferma, no puedo salir a trabajar y el sueldo de mi hija no permite cumplir con una cuota tan alta”, dice la mujer.