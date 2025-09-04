Conozca los cierres viales que implementarán en Barranquilla por partido de la Selección

La 'Arenosa' se alista con diferentes medidas para la realización de la última fecha de local, en medio de las eliminatorias al mundial, en la que Colombia se juega su clasificación. Para esto serán aplicadas diferentes medidas viales.

Entre estas se encuentra el cierre de las vías en los alrededores de La Troja, lo que irá a partir de las 5:30 p.m. y hasta las 11:59 p.m., en la carrera 44 entre calle 72 y 75, y la calle 74 entre carreras 43 y 45. En esta zona se prevé la realización de un evento masivo.

Las recomendaciones en cuanto a desvíos que entrega la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, es que los conductores que transitan en sentido oste - este por la carrera 44 girarán a la izquierda en la calle 75 y luego a la derecha en la carrera 46, para luego doblar a la derecha en la calle 70 hasta retomar en la carrera 44 a la izquierda. También que los conductores que transitan por la carrera 43 y desean tomar la calle 74 deberán tomar la calle 75 a la derecha para continuar con su destino.

A su vez, la Policía Nacional desplegará 1.300 uniformados, drones, helicóptero “Halcón” y más de 140 cámaras con reconocimiento facial para garantizar un evento seguro. Por esto habrá desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche cierres viales en la calle Murillo, Circunvalar y alrededores del escenario deportivo.



Recomendaciones para el partido de la Selección Colombia en Barranquilla