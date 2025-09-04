Conozca los cierres viales que implementarán en Barranquilla por partido de la Selección

La 'Arenosa' se alista con diferentes medidas para la realización de la última fecha de local, en medio de las eliminatorias al mundial, en la que Colombia se juega su clasificación. Para esto serán aplicadas diferentes medidas viales.
Entre estas se encuentra el cierre de las vías en los alrededores de La Troja, lo que irá a partir de las 5:30 p.m. y hasta las 11:59 p.m., en la carrera 44 entre calle 72 y 75, y la calle 74 entre carreras 43 y 45. En esta zona se prevé la realización de un evento masivo.
Las recomendaciones en cuanto a desvíos que entrega la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, es que los conductores que transitan en sentido oste - este por la carrera 44 girarán a la izquierda en la calle 75 y luego a la derecha en la carrera 46, para luego doblar a la derecha en la calle 70 hasta retomar en la carrera 44 a la izquierda. También que los conductores que transitan por la carrera 43 y desean tomar la calle 74 deberán tomar la calle 75 a la derecha para continuar con su destino.
A su vez, la Policía Nacional desplegará 1.300 uniformados, drones, helicóptero “Halcón” y más de 140 cámaras con reconocimiento facial para garantizar un evento seguro. Por esto habrá desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche cierres viales en la calle Murillo, Circunvalar y alrededores del escenario deportivo.
Recomendaciones para el partido de la Selección Colombia en Barranquilla
- En el escenario deportivo, durante el evento se prohíbe la venta y consumo de bebidas en envases de vidrio, latas, cualquier objeto inflamable, así como el ingreso de armas de fuego, armas blancas o elementos contundentes, lo mismo que el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. De igual manera, está restringido el ingreso de correas con hebillas o cualquier elemento que represente riesgo para la seguridad.
- Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están presentando en la ciudad, se recomienda a todos los asistentes al estadio llevar ropa fresca y calzado cómodo. Estas condiciones ayudarán a mantener el bienestar, prevenir afectaciones a la salud y garantizar una experiencia más segura y confortable durante todo el evento.
- No se permitirá el ingreso al estadio de alimentos, bebidas, bolsos grandes ni carteras. Todos los productos alimenticios y bebidas deberán adquirirse exclusivamente en las cafeterías y puntos autorizados dentro del escenario deportivo.
- Las autoridades recomiendan no asistir en estado de gestación o si es persona mayor con condiciones especiales de salud.
- Se deben respetar las señalizaciones y mantener despejadas las vías de evacuación, evitar arrojar objetos a la cancha, atender las recomendaciones del personal logístico y de seguridad, así como denunciar cualquier conducta sospechosa o contraria a la convivencia.
- Se aplicarán comparendos a quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia y se garantizará la protección de menores de edad a través de los comisarios e inspectores habilitados en el escenario.