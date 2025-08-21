Contraloría inicia control preventivo a Air-e para buscar que cada peso sea bien invertido

Un ejercicio de control frente a los temas presupuestales de la empresa de energía Air-e Intervenida y en lo que respecta al pago de los subsidios es el que viene realizando la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, quien dejó ver la necesidad de ponerles el foco a los diferentes factores que están comprometiendo la estabilidad financiera de la compañía.

Desde Barranquilla, el contralor general advirtió que si la estabilidad financiera de Air-e se ve comprometida, también lo estará la prestación del servicio de energía para los usuarios de esta empresa en el Caribe.

"Nosotros estamos haciendo un llamado muy cordial al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia para que nos sentemos y, a través de ese tablero de control que vamos a establecer, le hagamos un seguimiento permanente para que no se vaya a producir una afectación en la prestación del servicio, que no se vaya a afectar la calidad en cuanto eficiencia y eficacia, pues sería un gran perjuicio para la costa Caribe", expresó el contralor durante el encuentro de Andeg.

El Contralor General también se refirió a la deuda acumulada que supera los $5 billones en subsidios tarifarios por parte del Gobierno Nacional a empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica y gas.

Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó el pago de $2,5 billones en mayo de 2025 para cubrir deudas del año anterior, el ente control indica que “los pasivos continúan acumulándose actualmente, sin respaldo presupuestal claro”, por lo que advierte que “este incumplimiento pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable, y exige una reforma a la gestión de subsidios, incluyendo medición de impacto, actualización de fórmulas tarifarias e incentivos a la eficiencia energética”.

"Desde el control fiscal, hemos priorizado esta alerta (pago de subsidios) en nuestra agenda de vigilancia preventiva y concomitante. La Contraloría está adelantando un seguimiento para identificar con precisión los montos y trámite adelantado para el pago de las deudas públicas, así como las responsabilidades institucionales para evitar su acumulación", dijo.